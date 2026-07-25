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Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στην Αθήνα, είχε στόχο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο
Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στην Αθήνα, είχε στόχο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο
Οι αστυνομικοί τον είχαν ενημερώσει ότι έχουν πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και του είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί - Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι με την υπόθεση συνδέεται έγκλειστος στις φυλακές
Στη σύλληψη ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε μία χειροβομβίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, στόχος του αλλοδαπού ήταν ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.
Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Αμέσως τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή. Κατά τις ίδιες πηγές, η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.
Οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και γι' αυτό τού είχαν ζητήσει να φύγει.
Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση της χειροβομβίδας, ενώ η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με άτομο που είναι έγκλειστο σε φυλακή.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η χειροβομβίδα έφτασε στα χέρια του Αιγύπτιου μέσω ενός Έλληνα ο οποίος αναζητείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, στόχος του αλλοδαπού ήταν ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.
Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Αμέσως τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή. Κατά τις ίδιες πηγές, η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.
Οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και γι' αυτό τού είχαν ζητήσει να φύγει.
Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση της χειροβομβίδας, ενώ η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με άτομο που είναι έγκλειστο σε φυλακή.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η χειροβομβίδα έφτασε στα χέρια του Αιγύπτιου μέσω ενός Έλληνα ο οποίος αναζητείται.
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