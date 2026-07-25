Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στην Αθήνα, είχε στόχο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο

Οι αστυνομικοί τον είχαν ενημερώσει ότι έχουν πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και του είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί - Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι με την υπόθεση συνδέεται έγκλειστος στις φυλακές