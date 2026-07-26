Τουλάχιστον 1.354 νεκροί από την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό
ΚΟΣΜΟΣ
Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Έμπολα

Τουλάχιστον 1.354 νεκροί από την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό

Το στέλεχος Bundibugyo δεν διαθέτει ούτε εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε θεραπεία – Συνεχίζεται η εξάπλωση της νόσου

Τουλάχιστον 1.354 νεκροί από την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό
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Σε 3.075 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.354 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Σάββατο οι αρχές της χώρας.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.
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