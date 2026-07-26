Μια γυναίκα νεκρή και τουλάχιστον 16 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο, δείτε βίντεο

Μετά την εισβολή λευκού βαν στο πλήθος ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα, διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία









Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις



Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, ένα λευκό μικρό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού.







Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.



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Ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως το θύμα ήταν γυναίκα.



Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Βερολίνο , όταν όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους κατά τη διάρκεια του Christopher Street Day ( Berlin Pride ), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 16. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride.Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, ένα λευκό μικρό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού.Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως το θύμα ήταν γυναίκα.





Παράλληλα, τουλάχιστον 16 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική περισσότεροι από δέκα είναι σε σοβαρή κατάσταση.







Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών, ενώ περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση.







Για τους βαριά τραυματισμένους δημιουργήθηκε προσωρινός χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες από το Tiergarten στην περιοχή του Ράιχσταγκ, από όπου διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία.







Εκκενώθηκε το Berlin Pride Μετά το περιστατικό, οι διοργανωτές του Christopher Street Day και η αστυνομία διέκοψαν πρόωρα τις εκδηλώσεις και εκκένωσαν την περιοχή μπροστά από τη σκηνή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.







Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν «ήρεμα και με τάξη», ενώ οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή της Στήλης της Νίκης (Siegessäule) και του Tiergarten.





Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην πορεία του Berlin Pride, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.



Λίγες ώρες πριν από τη φονική παράσυρση είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε από διαμέρισμα με αεροβόλο όπλο προς την πορεία.



Τέσσερις συμμετέχοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ενώ δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκαν.



Στην ασφάλεια της εκδήλωσης συμμετείχαν περίπου 2.200 αστυνομικοί.



Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Berlin Pride αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπέρ της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.



Η αστυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ωστόσο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι «σίγουρα ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες».



Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.



Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».