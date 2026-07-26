Ο Άντονι Τζόσουα νίκησε με νοκ άουτ τον Πρένγκα και έστειλε μήνυμα στον Τάισον Φιούρι, δείτε βίντεο
Ο Βρετανός λύγισε τον Αλβανό αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο, παρά τα δύο νοκ ντάουν στο ξεκίνημα - Συγκίνησε με την αφιέρωση στους δύο φίλους του
Highlights of Anthony Joshua's epic comeback victory against Kristian Prenga in Jeddah 😤#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/T6bq3x0tUF— Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026
Ο Πρένγκα αιφνιδίασε τον Τζόσουα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ρίχνοντάς τον στο καναβάτσο με δυνατό άπερκατ μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα.
Anthony Joshua with the CRAZY comeback— Championship Rounds (@ChampRDS) July 25, 2026
Gets dropped twice in the first round and secured a BRUTAL KO in the second round 🔥
(via fightbell/IG)pic.twitter.com/yZQVwhcVE2
Λίγο αργότερα ο Βρετανός βρέθηκε ξανά στο καναβάτσο, όμως κατάφερε να ανασυνταχθεί πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Αφού βρήκε τον αντίπαλό του με ευθύ χτύπημα, τον πίεσε στα σχοινιά και με διαδοχικά hooks πήρε τον έλεγχο του αγώνα.
Στον δεύτερο γύρο ολοκλήρωσε την ανατροπή, πετυχαίνοντας το νοκ άουτ που του χάρισε τη νίκη στην επιστροφή του στη δράση.
The moment Anthony Joshua knocked out Kristian Prenga! 😳#JoshuaPrenga ▪️ pic.twitter.com/ozAV5r3wJI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026
Συγκινημένος για τους δύο φίλους που έχασεΑυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Τζόσουα μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Νιγηρία, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Σίνα Γκάμι και ο Λατίφ Αγιοντέλε.
Εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα, ο Βρετανός αφιέρωσε τη νίκη στη μνήμη τους.
«Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από δύναμη στα χτυπήματα. Ήταν το πνεύμα του Λατζ, ήταν το πνεύμα του Σίνα... Ήταν δύσκολα. Πονάει να μιλάω γι' αυτό», δήλωσε μέσα από το ρινγκ.
Anthony Joshua was emotional after his return victory 💔— Source of Boxing (@Sourceofboxing) July 25, 2026
“That was spirit, that was Latz, that was Sina, that was the families… it’s been tough” 🙏 pic.twitter.com/vowFTiP9Ux
Το μήνυμα στον Τάισον ΦιούριΟ Τζόσουα αναμένεται πλέον να αντιμετωπίσει τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι, σε μια αναμέτρηση που συζητείται εδώ και χρόνια.
Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία ή η έδρα του αγώνα, οι πληροφορίες θέλουν το μεγάλο βρετανικό ντέρμπι να διεξάγεται τον Νοέμβριο στο Γουέμπλεϊ.
Ερωτηθείς για τον επόμενο αντίπαλό του, ο Τζόσουα χαμογέλασε και, παραφράζοντας μια ιστορική ατάκα του Μάικ Τάισον, είπε:
«Θα του ξεριζώσω την καρδιά. Είμαι ο πιο σκληρός και ο πιο αδυσώπητος πρωταθλητής που υπήρξε ποτέ!»
Anthony Joshua CALLS OUT Tyson Fury next! 👀#JoshuaPrenga ▪️ pic.twitter.com/HZ1OMKQqmr— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026
Στη συνέχεια πάντως έριξε τους τόνους.
«Πέρα από τα αστεία, υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή την ιστορία. Σέβομαι όλα όσα έχει κάνει και έχει πετύχει ο Φιούρι, αλλά ζητούσα αυτή τη μάχη εδώ και πολύ καιρό και τώρα είναι επιτέλους εδώ. Ελπίζω οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα σπουδαίο θέαμα», ανέφερε.
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