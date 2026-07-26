Ο Άντονι Τζόσουα νίκησε με νοκ άουτ τον Πρένγκα και έστειλε μήνυμα στον Τάισον Φιούρι, δείτε βίντεο

Ο Βρετανός λύγισε τον Αλβανό αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο, παρά τα δύο νοκ ντάουν στο ξεκίνημα - Συγκίνησε με την αφιέρωση στους δύο φίλους του









Ο Πρένγκα αιφνιδίασε τον Τζόσουα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ρίχνοντάς τον στο καναβάτσο με δυνατό άπερκατ μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα.







Λίγο αργότερα ο Βρετανός βρέθηκε ξανά στο καναβάτσο, όμως κατάφερε να ανασυνταχθεί πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Αφού βρήκε τον αντίπαλό του με ευθύ χτύπημα, τον πίεσε στα σχοινιά και με διαδοχικά hooks πήρε τον έλεγχο του αγώνα.



Στον δεύτερο γύρο ολοκλήρωσε την ανατροπή, πετυχαίνοντας το νοκ άουτ που του χάρισε τη νίκη στην επιστροφή του στη δράση.







Κλείσιμο Συγκινημένος για τους δύο φίλους που έχασε Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Τζόσουα μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Νιγηρία, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Σίνα Γκάμι και ο Λατίφ Αγιοντέλε.



Εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα, ο Βρετανός αφιέρωσε τη νίκη στη μνήμη τους.



«Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από δύναμη στα χτυπήματα. Ήταν το πνεύμα του Λατζ, ήταν το πνεύμα του Σίνα... Ήταν δύσκολα. Πονάει να μιλάω γι' αυτό», δήλωσε μέσα από το ρινγκ.



Εντυπωσιακή επιστροφή στα ρινγκ πραγματοποίησε ο Άντονι Τζόσουα , επικρατώντας του Κρίστιαν Πρένγκα με νοκ άουτ στον δεύτερο γύρο, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Ο 36χρονος Βρετανός πυγμάχος , που επέστρεψε στη δράση μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία στο οποίο έχασε δύο στενούς φίλους του, αφιέρωσε τη νίκη στη μνήμη τους και έστειλε μήνυμα στον Τάισον Φιούρι ενόψει της αναμενόμενης μεταξύ τους αναμέτρησης.Ο Πρένγκα αιφνιδίασε τον Τζόσουα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ρίχνοντάς τον στο καναβάτσο με δυνατό άπερκατ μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα.Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Τζόσουα μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Νιγηρία, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Σίνα Γκάμι και ο Λατίφ Αγιοντέλε.Εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα, ο Βρετανός αφιέρωσε τη νίκη στη μνήμη τους.«Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από δύναμη στα χτυπήματα. Ήταν το πνεύμα του Λατζ, ήταν το πνεύμα του Σίνα... Ήταν δύσκολα. Πονάει να μιλάω γι' αυτό», δήλωσε μέσα από το ρινγκ.





Το μήνυμα στον Τάισον Φιούρι Ο Τζόσουα αναμένεται πλέον να αντιμετωπίσει τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι, σε μια αναμέτρηση που συζητείται εδώ και χρόνια.



Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία ή η έδρα του αγώνα, οι πληροφορίες θέλουν το μεγάλο βρετανικό ντέρμπι να διεξάγεται τον Νοέμβριο στο Γουέμπλεϊ.



Ερωτηθείς για τον επόμενο αντίπαλό του, ο Τζόσουα χαμογέλασε και, παραφράζοντας μια ιστορική ατάκα του Μάικ Τάισον, είπε:



«Θα του ξεριζώσω την καρδιά. Είμαι ο πιο σκληρός και ο πιο αδυσώπητος πρωταθλητής που υπήρξε ποτέ!»







Στη συνέχεια πάντως έριξε τους τόνους.



«Πέρα από τα αστεία, υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή την ιστορία. Σέβομαι όλα όσα έχει κάνει και έχει πετύχει ο Φιούρι, αλλά ζητούσα αυτή τη μάχη εδώ και πολύ καιρό και τώρα είναι επιτέλους εδώ. Ελπίζω οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα σπουδαίο θέαμα», ανέφερε.