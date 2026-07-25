Η Μαρία Σολωμού σε ρόλο τραγουδίστριας, είπε το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», δείτε το βίντεo

Ep.77 «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Δες όλα τα επεισόδια στο προφίλ μου🐐🥰 Δες την κουβέντα μας στο "Μαρία τη Νύχτα" αυτή την Τετάρτη!! Music Production/ Recording/ Mix/ Master/Vocals : @papazo_ Vocals: @Maria Solomou Μουσική/Στίχοι: Δημητριάδης Γιώργος/Λειβαδάς Κώστας Στειλ’το σε αυτόν-η που θες, γιατί είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα !!🫣🫣 #greekmusic #indiemusic #mariasolomou #papazo