Η Μαρία Σολωμού σε ρόλο τραγουδίστριας, είπε το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», δείτε το βίντεo
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Μαρία Σολωμού Τραγούδι

Η Μαρία Σολωμού σε ρόλο τραγουδίστριας, είπε το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», δείτε το βίντεo

Η ηθοποιός παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1997

Η Μαρία Σολωμού σε ρόλο τραγουδίστριας, είπε το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», δείτε το βίντεo
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ρόλο τραγουδίστριας εμφανίστηκε η Μαρία Σολωμού, παρουσιάζοντας μία διαφορετική εκδοχή του γνωστού κομματιού «Σαν να μην πέρασε μία μέρα».

Η ηθοποιός μαζί με τον μουσικό Papazo, εμφανίστηκαν  σε βίντεο στον λογαριασμό του τραγουδοποιού στα social media, να λένε το τραγούδι που έχει πει αρχικά ο Γιώργος Δημητριάδης.

Η Μαρία Σολωμού, καθισμένη σε ένα μπαλκόνι, φορούσε μαύρο τοπ και μακριά φούστα, και έχοντας τοποθετήσει ένα λουλούδι στα μαλλιά της, ερμήνευσε στίχους του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1997.

Δείτε το βίντεο

@papazo_

Ep.77 «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Δες όλα τα επεισόδια στο προφίλ μου🐐🥰 Δες την κουβέντα μας στο "Μαρία τη Νύχτα" αυτή την Τετάρτη!! Music Production/ Recording/ Mix/ Master/Vocals : @papazo_ Vocals: @Maria Solomou Μουσική/Στίχοι: Δημητριάδης Γιώργος/Λειβαδάς Κώστας Στειλ’το σε αυτόν-η που θες, γιατί είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα !!🫣🫣 #greekmusic #indiemusic #mariasolomou #papazo

♬ πρωτότυπος ήχος - Papazó
Ιωάννα Μαρίνου
15 ΣΧΟΛΙΑ

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