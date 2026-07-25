Η Τζένιφερ Λόπεζ έκλεισε τα 57: Όσο συνεχίζεις η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη, έγραψε
Η Τζένιφερ Λόπεζ έκλεισε τα 57: Όσο συνεχίζεις η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη, έγραψε
Η διάσημη τραγουδίστρια έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας την ημέρα των γενεθλίων της
Τα 57 έκλεισε η Τζένιφερ Λόπεζ και έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας την ημέρα των γενεθλίων της, σημειώνοντας πως «όσο συνεχίζεις, η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη».
Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, που είχε γενέθλια την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει βόλτα με ένα αυτοκίνητο και να κοιτάει την κάμερα, καταλήγοντας να κλείνει το μάτι της στον φακό και να χαμογελάει.
Το κλιπ συνοδευόταν από απόσπασμα της ομιλίας «The Man in the Arena» του Θίοντορ Ρούζβελτ (1910), η οποία εξυμνεί όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται παρά τις δυσκολίες και τις αποτυχίες. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Λόπεζ έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν συνεχίζεις να προχωράς, η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη».
Δείτε το βίντεο
Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, που είχε γενέθλια την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει βόλτα με ένα αυτοκίνητο και να κοιτάει την κάμερα, καταλήγοντας να κλείνει το μάτι της στον φακό και να χαμογελάει.
Το κλιπ συνοδευόταν από απόσπασμα της ομιλίας «The Man in the Arena» του Θίοντορ Ρούζβελτ (1910), η οποία εξυμνεί όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται παρά τις δυσκολίες και τις αποτυχίες. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Λόπεζ έγραψε χαρακτηριστικά: «Όταν συνεχίζεις να προχωράς, η ζωή γίνεται όλο και καλύτερη».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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