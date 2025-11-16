Λάκης Γαβαλάς για Παπαγεωργίου και Χριστοπούλου: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δύο φίλες έχουν φτάσει εδώ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την οποία έχει συχνή επαφή λόγω της συμμετοχής τους στο «GNTM» είναι καλά, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν συζητούν για τις νομικές υποθέσεις της.





Όσο για το εάν, η δικαστική κόντρα του μοντέλου με την Έλενα Χριστοπούλου, καθυστερεί τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε:

«





Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου



Μια νέα φάση φαίνεται πως παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς το



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο έχει προχωρήσει και σε μήνυση για σειρά αδικημάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί από τη μάνατζερ. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως και η Έλενα Χριστοπούλου εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας και εκείνη αγωγή για αξιώσεις που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.



Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πλευρά της μάνατζερ προτίθεται να ορίσει δικό της γραφολόγο, καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που προσέλαβε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια ».Μια νέα φάση φαίνεται πως παίρνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της . Σύμφωνα με πληροφορίες, με την αγωγή που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μοντέλο έχει προχωρήσει και σε μήνυση για σειρά αδικημάτων τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν τελεστεί από τη μάνατζερ. Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως και η Έλενα Χριστοπούλου εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας και εκείνη αγωγή για αξιώσεις που, όπως υποστηρίζει, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πλευρά της μάνατζερ προτίθεται να ορίσει δικό της γραφολόγο, καθώς δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που προσέλαβε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης των 67 συμβάσεων