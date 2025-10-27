Έλενα Χριστοπούλου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα, δεν θέλω να συνεχίσω την κουβέντα
Έλενα Χριστοπούλου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα, δεν θέλω να συνεχίσω την κουβέντα
Οι στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί και για εμένα αυτό είναι η δική μου χαρά και η δικαίωση, τόνισε η booker
Για την εξέλιξη της επαγγελματικής της συνύπαρξης με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε δικαστική διαμάχη με οικονομικές διαφορές να τις χωρίζουν ρωτήθηκε η Έλενα Χρσιστοπούλου.
Η γνωστή booker διευκρίνισε ότι η άλλοτε στενή της φίλη δεν ήταν η πιο στενή συνεργάτιδά της. Οι στενοί της συνεργάτες εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλευρό της, όπως τόνισε, γεγονός που την κάνει να νιώθει δικαιωμένη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το να μιλάει για εκείνη και για όσα συνέβησαν ανάμεσά τους και οδήγησαν στη λήξη της συνεργασίας τους δεν είναι κάτι που τη χαροποιεί.
«Κανένας δεν ξέρει την αλήθεια πλην των πρωταγωνιστών. Το θέμα είναι πως όταν πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις πράγματα για το σπίτι σου, όταν πας στο κρεοπωλείο παίρνεις τα κρέατα για το σπίτι σου, κι αντίστοιχα στο μανάβικο τα φρούτα. Στην τηλεόραση είναι καλύτερο να λέμε ωραία πράγματα και όταν έρθει η στιγμή να λυθούν κάποια, θα λυθούν εκεί που πρέπει», ανέφερε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «To Πρωινο», τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Όπως τόνισε, η booker δεν επιθυμεί να τοποθετείται δημόσια. Θα μιλήσει τη στιγμή που πρέπει εκεί που πρέπει. «Φαντάζομαι ότι θα λήξει κάποια στιγμή, όπως όλα. Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου στάση και τη δική μου πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα. Θα λήξει όπως λήγουν όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει 20 με 25 ανθρώπους κάτω από τις επαγγελματικές του φτερούγες, που πάνε όλοι πολύ καλά και είμαι υπερήφανη. Αυτή θα είναι η στάση μου από εδώ και πέρα για όλα: θα μιλάω μόνο για το καλό», σημείωσε.
«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί και για εμένα αυτό είναι η δική μου χαρά και η δικαίωση. Δεν έχει κλονιστεί καμία σχέση μου και δεν θέλω άλλο να συνεχίσω αυτή την κουβέντα», κατέληξε.
Η γνωστή booker διευκρίνισε ότι η άλλοτε στενή της φίλη δεν ήταν η πιο στενή συνεργάτιδά της. Οι στενοί της συνεργάτες εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλευρό της, όπως τόνισε, γεγονός που την κάνει να νιώθει δικαιωμένη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το να μιλάει για εκείνη και για όσα συνέβησαν ανάμεσά τους και οδήγησαν στη λήξη της συνεργασίας τους δεν είναι κάτι που τη χαροποιεί.
«Κανένας δεν ξέρει την αλήθεια πλην των πρωταγωνιστών. Το θέμα είναι πως όταν πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις πράγματα για το σπίτι σου, όταν πας στο κρεοπωλείο παίρνεις τα κρέατα για το σπίτι σου, κι αντίστοιχα στο μανάβικο τα φρούτα. Στην τηλεόραση είναι καλύτερο να λέμε ωραία πράγματα και όταν έρθει η στιγμή να λυθούν κάποια, θα λυθούν εκεί που πρέπει», ανέφερε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «To Πρωινο», τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Όπως τόνισε, η booker δεν επιθυμεί να τοποθετείται δημόσια. Θα μιλήσει τη στιγμή που πρέπει εκεί που πρέπει. «Φαντάζομαι ότι θα λήξει κάποια στιγμή, όπως όλα. Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου στάση και τη δική μου πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα. Θα λήξει όπως λήγουν όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει 20 με 25 ανθρώπους κάτω από τις επαγγελματικές του φτερούγες, που πάνε όλοι πολύ καλά και είμαι υπερήφανη. Αυτή θα είναι η στάση μου από εδώ και πέρα για όλα: θα μιλάω μόνο για το καλό», σημείωσε.
«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί και για εμένα αυτό είναι η δική μου χαρά και η δικαίωση. Δεν έχει κλονιστεί καμία σχέση μου και δεν θέλω άλλο να συνεχίσω αυτή την κουβέντα», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη στα ΙΧ και εξαφανίστηκαν
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη στα ΙΧ και εξαφανίστηκαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα