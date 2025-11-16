Ευαγγελία Συριοπούλου: Όταν τα παιδιά μου αρρωσταίνουν δεν κοιμάμαι από τη στενοχώρια
Με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού μπορώ να ελέγξω λίγο καλύτερα τα συναισθήματά μου, δήλωσε η ηθοποιός
Την προσωπική της εμπειρία ως μητέρα μοιράστηκε η Ευαγγελία Συριοπούλου, εξηγώντας ότι κάθε φορά που τα παιδιά της αρρωσταίνουν, η ανησυχία και η στενοχώρια δεν την αφήνουν να κοιμηθεί.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύζυγό της, Στράτο Πατσατζή αναφέροντας το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες» πως έχει αρχίσει να βρίσκει καλύτερη ισορροπία στην καθημερινότητά της, κυρίως χάρη και στον πατέρα των παιδιών, ο οποίος παραμένει ψύχραιμος και πιο λογικός στις δύσκολες στιγμές.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι όταν τα παιδιά της αρρωσταίνουν, αγχώνεται πάρα πολύ. Τόνισε όμως ότι, όσο περνά ο καιρός και μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της διαχειρίζεται τα συναισθήματά της καλύτερα.
«Σίγουρα έχω ισορροπήσει κάποια πράγματα, αλλά και με τη βοήθεια του μπαμπά, ο οποίος είναι λίγο πιο λογικός και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Εγώ για παράδειγμα, όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν, παθαίνω σοκ. Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στενοχώρια. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, έχω μπει σε ένα άλλο σκαλοπάτι που μπορώ να ελέγξω λίγο καλύτερα τα συναισθήματα μου» είπε η Ευαγγελία Συριοπούλου.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τη ζωή της με τρεις άντρες, τον σύζυγο και τους γιους της, παραδεχόμενη ότι τη φροντίζουν, όπως κάνει και εκείνη: «Η ζωή με τρεις άνδρες στο σπίτι είναι μια χαρά. Στα ώπα ώπα με έχουν, με προσέχουν και τους προσέχω και εγώ. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, έχει τρέξιμο γιατί και τα δυο παιδάκια είναι μικρούλια και η καθημερινότητα είναι άλλες φορές λίγο πιο δύσκολη και άλλες φορές λίγο πιο εύκολη. Δεν αγχώνομαι γενικά, είμαι πολύ του προγράμματος. Αυτό με βοηθάει στον χαρακτήρα μου πολύ για να έχω έναν μπούσουλα και τα παιδιά να είναι ήρεμα μέσα σ’ αυτό. Οπότε, αφού όλοι είμαστε καλά μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προχωράμε όμορφα».
