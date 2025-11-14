Γιάννης Τσιμιτσέλης για Βάσω Λασκαράκη: Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά, θα της είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό
GALA
Γιάννης Τσιμιτσέλης Βάσω Λασκαράκη

Γιάννης Τσιμιτσέλης για Βάσω Λασκαράκη: Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά, θα της είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό

Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε, διευκρίνισε ο ηθοποιός

Γιάννης Τσιμιτσέλης για Βάσω Λασκαράκη: Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά, θα της είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό
Γεωργία Κοτζιά
17 ΣΧΟΛΙΑ
Την ευγνωμοσύνη του για τη Βάσω Λασκαράκη εξέφρασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αφού κατάφεραν να κρατήσουν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους. Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως είχαν συμφωνήσει και οι δύο στον τερματισμό του γάμου τους, με το πρώην ζευγάρι να μην μπλέκεται σε κόντρες. Σε τέτοιες καταστάσεις, τόνισε, τα δύο μέρη πρέπει να συμβιβάζονται και να βάζουν στην άκρη τον εγωισμό τους.

«Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε. Άπαξ και θες να χωρίσεις απλά πορεύεσαι με αυτό. Έχουν περάσει και δέκα χρόνια. Κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Αν είμαστε καλά θα αναπληρωθεί ο χρόνος. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ματσάρουν οι προσωπικότητες και κάποιος να ρίχνει τον εγωισμό του. Δεν γίνεται αλλιώς», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού. «Αν πάει κόντρα στην κόντρα ή να γίνει το παιδί ασπίδα. Έχω ακούσει πολλά απίστευτα πράγματα. Δόξα το Θεό ο χωρισμός εξελίχθηκε καλά στην πορεία του. Είμαι πάντα ευγνώμων στη Βάσω για αυτό», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο
Ο Τσιμιτσέλης μιλά για όλα — ο τηλεοπτικός ντόρος, το διαζύγιο, η κόρη του
Σε άλλο σημείο της συνέντευξη, ο ηθοποιός σημείωσε ότι εμπιστεύεται απόλυτα τη Βάσω Λασκαράκη όσον αφορά στην ανατροφή της κόρης τους, καθώς εκείνη σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της καθημερινότητας. Όπως είπε: «Είναι ζόρι όταν χωρίζεις αλλά τι γίνεται… εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη Βάσω με το μεγάλωμα της μικρής. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι πέντε μέρες από τις επτά με τη μαμά στην καθημερινότητα, παίρνει τρελά βάρη για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα τις δυο ημέρες που θα την πάρω. Δεν μπορώ να είμαι και πολύ αυστηρός μαζί της, τις δυο μέρες που θα την έχω οπότε είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού και εμπιστοσύνης που θα δείξει ο ένας στον άλλον».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης