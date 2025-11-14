Γιάννης Τσιμιτσέλης για Βάσω Λασκαράκη: Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά, θα της είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτό
Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε, διευκρίνισε ο ηθοποιός
Την ευγνωμοσύνη του για τη Βάσω Λασκαράκη εξέφρασε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αφού κατάφεραν να κρατήσουν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους. Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως είχαν συμφωνήσει και οι δύο στον τερματισμό του γάμου τους, με το πρώην ζευγάρι να μην μπλέκεται σε κόντρες. Σε τέτοιες καταστάσεις, τόνισε, τα δύο μέρη πρέπει να συμβιβάζονται και να βάζουν στην άκρη τον εγωισμό τους.
«Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε. Άπαξ και θες να χωρίσεις απλά πορεύεσαι με αυτό. Έχουν περάσει και δέκα χρόνια. Κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Αν είμαστε καλά θα αναπληρωθεί ο χρόνος. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ματσάρουν οι προσωπικότητες και κάποιος να ρίχνει τον εγωισμό του. Δεν γίνεται αλλιώς», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού. «Αν πάει κόντρα στην κόντρα ή να γίνει το παιδί ασπίδα. Έχω ακούσει πολλά απίστευτα πράγματα. Δόξα το Θεό ο χωρισμός εξελίχθηκε καλά στην πορεία του. Είμαι πάντα ευγνώμων στη Βάσω για αυτό», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξη, ο ηθοποιός σημείωσε ότι εμπιστεύεται απόλυτα τη Βάσω Λασκαράκη όσον αφορά στην ανατροφή της κόρης τους, καθώς εκείνη σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της καθημερινότητας. Όπως είπε: «Είναι ζόρι όταν χωρίζεις αλλά τι γίνεται… εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη Βάσω με το μεγάλωμα της μικρής. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι πέντε μέρες από τις επτά με τη μαμά στην καθημερινότητα, παίρνει τρελά βάρη για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα τις δυο ημέρες που θα την πάρω. Δεν μπορώ να είμαι και πολύ αυστηρός μαζί της, τις δυο μέρες που θα την έχω οπότε είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας μεταξύ ενός πρώην ζευγαριού και εμπιστοσύνης που θα δείξει ο ένας στον άλλον».
