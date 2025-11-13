Μελίνα Ασλανίδου: Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, αλλά δεν ευοδώθηκαν
Μελίνα Ασλανίδου: Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, αλλά δεν ευοδώθηκαν
Προχωράω και είμαι μια χαρά, τόνισε η τραγουδίστρια
Για το ενδεχόμενο της μητρότητας ρωτήθηκε η Μελίνα Ασλανίδου, με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει ότι υπήρξε περίοδος που επιθυμούσε να γίνει μητέρα. Παρότι έκανε προσπάθειες να αποκτήσει παιδί, δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως τόνισε όμως, το γεγονός αυτό δεν της στοίχισε ψυχολογικά σε βαθμό που να μην μπορεί να προχωρήσει στη ζωή της.
Η Μελίνα Ασλανίδου μοιράστηκε σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού την επιθυμία που είχε στο παρελθόν να βιώσει τη μητρότητα, αναφέροντας: «Εγώ ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, δεν ευόδωσε αυτό το πράγμα. Από την άλλη προχωράω, και είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ και έχω σκεφτεί την υιοθέτηση κάποιου παιδιού, απλά δεν το έχω πει ότι θα το κάνω άμεσα. Αν το θέλεις, δεν σε ενδιαφέρουν ούτε οι δουλειές ούτε τίποτα, είσαι εκεί δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Εγώ ας πούμε πιστεύω όταν έχεις περάσει τα 40,50, αν δεν ηρεμήσεις, αν δεν χαλαρώσεις μια γυναίκα, δυσκολεύει τον θεμιτό στόχο. Αν το αφήσεις ελεύθερα, πάρα πολλές φίλες μου το έχουν πάθει, είναι θέμα ψυχολογίας».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη της Μελίνας Ασλανίδου
Παράλληλα, δέχτηκε ερώτηση για το αν την απασχολεί η ιδέα του γάμου. Σύμφωνα με την ίδια, ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν διαφέρει σε τίποτα από δύο ανθρώπους που πορεύονται μαζί στη ζωή εκτός του πλαισίου του γάμου. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Τι διαφορά έχει; Καμία, δεν έχει. Νομίζω ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, ζεις μαζί, μένεις μαζί, είστε σαν παντρεμένοι. Κάποιοι παντρεύονται γιατί θέλουν το πάρτι, ή θέλουν την ευλογία γιατί είναι ένα χριστιανικό… αν το σκεφτόμουν θα ήθελα να γίνει χριστιανικά, να πάω στην εκκλησία δηλαδή και να μην είναι κανείς άλλος εκτός από τη νύφη, τον γαμπρό και τον κουμπάρο, αυτό, that’s it. Τίποτα άλλο. Το πάρτι θα γίνει σε μια άλλη στιγμή, που εμείς κάνουμε πάρτι συνέχεια, άμα θέλουμε να κάνουμε πάρτι το κάνουμε».
Μάλιστα, τόνισε ότι ποτέ δεν ονειρευόταν να προχωρήσει σε έναν γάμο. «Γελάω γιατί ξέρω πώς τα λες, δεν μπορώ να πω ότι για να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτό έχει σημασία, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι θέλω να παντρευτώ. Φόρεσα το νυφικό της φίλης μου που παντρευόταν, είναι έθιμο στη Βόρεια Ελλάδα, θεωρείται γούρι, το φορούσαμε γιατί έτσι έκαναν όλα τα κορίτσια. Η κοπέλα χώρισε, εγώ δεν θέλω να χωρίσω, θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου τέλος. Τώρα πια είμαι κατασταλαγμένη μέσα μου», πρόσθεσε.
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια μίλησε και για την επαγγελματική της ζωή. Συγκεκριμένα, ανέτρεξε στην περίοδο που συμμετείχε ως coach στο The Voice μέσα από το οποίο έγινε ευρέως γνωστή. Όπως είπε, ήταν σε θέση να διαχειριστεί τα αποτελέσματα της έκθεσης, αλλά υπήρχαν στιγμές που τρόμαζε λόγω της αναγνωρισιμότητας. «Νομίζω ότι την αναγνωρισιμότητα που έλαβα από το The Voice θεωρώ ότι τη διαχειρίστηκα καλά, με ηρεμία. Στην αρχή βέβαια όταν έπεφτε ο κόσμος πάνω εκεί τρόμαζα λίγο, κατάλαβες. Δεν το είχα μάθει εγώ αυτό τώρα να πέφτει πάνω μου. Έγινα λίγο mainstream, ωραίο είναι. Δεν με πείραξε. Το πέρασα το στάδιο που δεν ήθελα να γίνω mainstream, ήταν μια πεποίθηση πολύ ριζωμένη μέσα μας γιατί αυτή ήταν η βασική, οπότε εγώ έπρεπε να αλλάξω πεποίθηση μόνη μου», εξήγησε.
