Μελίνα Ασλανίδου: Οι σπουδές της, οι απώλειες που τη σημάδεψαν και η συμβουλή της Μαρινέλλας
Έπρεπε με κάποιον τρόπο να φύγω από το σπίτι, για να κυνηγήσω το όνειρό μου κι έτσι, πέρασα βοηθός μικροβιολόγου, δήλωσε η τραγουδίστρια
Προσωπικές ιστορίες για την αρχή της καριέρας της μοιράστηκε η Μελίνα Ασλανίδου, ενώ μίλησε και για τη σχέση με τους γονείς της και την αγάπη της για τη μουσική. Λίγο πριν την πρεμιέρα της με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή.
Μιλώντας στο «Νωρίς Νωρίς», η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε πως από τα τέσσερά της χρόνια είχε εκφράσει την έντονη αγάπη της για το τραγούδι. «Ήξερα από 4 χρονών ότι αγαπώ τη μουσική και το τραγούδι, τραγουδούσα τα "Τσίλικα" της Χαρούλας Αλεξίου. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να φύγω από το σπίτι, για να κυνηγήσω το όνειρό μου. Έτσι πέρασα βοηθός μικροβιολόγου. Αν έλεγα στους γονείς μου ότι θα πάω στο ωδείο, θα μου έλεγαν ότι αποκλείεται», είπε. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Επειδή είχα έντονο σεβασμό για τους γονείς μου, δεν θα άφηνα τον θυμό μου να υπερισχύσει. Θα έκανα αυτό που θα μου έλεγαν εκείνοι».
Στη συνέχεια, περιέγραψε την πρώτη της επαφή με το τραγούδι σε επαγγελματικό επίπεδο. «Τραγουδούσα συνέχεια στο καφέ που δούλευα ως σερβιτόρα και ένας φίλος μου πρότεινε να πάω να δουλέψω σε ένα ρεμπετάδικο της Θεσσαλονίκης, στο "Αβγό του Κόκορα". Είχαν έρθει να με ακούσουν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Κότσιρας, η Τσαλιγοπούλου, η Αρβανιτάκη, η Καννά. Πήγαινε από στόμα σε στόμα», είπε.
Η ίδια αναφέρθηκε και στη διαμόρφωση της φωνής και της σκηνικής παρουσίας της: «Στην αρχή δεν καταλάβαινα πόσο ξεχωριστή είναι η χροιά της φωνής μου. Η Δήμητρα Γαλάνη μου το είχε τονίσει. Η Μαρινέλλα μου έλεγε "μικρή, έχεις ωραία φωνή αλλά δεν θα κοιτάς τα πόδια σου όταν τραγουδάς". Η ουσία είναι να μην χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου, αν και όποιος άνθρωπος εκτίθεται, "φεύγει" λίγο. Είναι κομμάτι αυτού του δρόμου, εκεί μαθαίνεις όμως τη γείωση».
Κλείνοντας, η Μελίνα Ασλανίδου μοιράστηκε και προσωπικά βιώματα που τη στιγμάτισαν: «Σε πολύ μικρή ηλικία έχασα νέα παιδιά. Δεν το "χωνεύεις" αυτό. Ένα παιδί 2 μέτρα που σφύζει από υγεία συνειδητοποιείς ότι ξαφνικά δεν θα ξανάρθει στο σπίτι. Περνάς από μεγάλη διαδικασία. Είναι ένα πολύ δυνατό μάθημα ότι η ζωή είναι όντως πολύ μικρή και μπορεί να συμβεί σε όλους μας».
