Κλόντια Σίφερ: Η φωτογραφία με την κόρη της από το παρελθόν - Ποζάρουν με πετσέτες στα μαλλιά
Κλόντια Σίφερ: Η φωτογραφία με την κόρη της από το παρελθόν - Ποζάρουν με πετσέτες στα μαλλιά
Δείτε την ανάρτηση που έκανε για τα 21α γενέθλια της κόρης της
Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου η κόρη της Κλόντια Σίφερ, Κλιμεντίν, με το μοντέλο να της εύχεται δημόσια με μία ανάρτηση στα social media.
Η νεαρή έκλεισε τα 21, με τη μητέρα της να της στέλνει τις ευχές της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την εποχή που ήταν ακόμα μωρό. Σε αυτή, το μοντέλο εμφανίζεται να την έχει στην αγκαλιά της, μετά το μπάνιο τους, ενώ χαμογελούν και οι δύο στον φακό, φορώντας πετσέτες στα μαλλιά τους.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Χαρούμενα 21α γενέθλια στην Κλιμεντίν μου. Έχοντας ως κίνητρο να βρίσκεις πάντα το μάθημα, την περιέργεια και το πάθος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να σκοτώσει τη σπίθα, το χιούμορ ή το χάρισμα σου! Σε αγαπώ τόσο πολύ μικρό μου ποντίκι».
Δείτε το στιγμιότυπο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η νεαρή έκλεισε τα 21, με τη μητέρα της να της στέλνει τις ευχές της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την εποχή που ήταν ακόμα μωρό. Σε αυτή, το μοντέλο εμφανίζεται να την έχει στην αγκαλιά της, μετά το μπάνιο τους, ενώ χαμογελούν και οι δύο στον φακό, φορώντας πετσέτες στα μαλλιά τους.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Χαρούμενα 21α γενέθλια στην Κλιμεντίν μου. Έχοντας ως κίνητρο να βρίσκεις πάντα το μάθημα, την περιέργεια και το πάθος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να σκοτώσει τη σπίθα, το χιούμορ ή το χάρισμα σου! Σε αγαπώ τόσο πολύ μικρό μου ποντίκι».
Δείτε το στιγμιότυπο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα