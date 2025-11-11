Κλόντια Σίφερ: Η φωτογραφία με την κόρη της από το παρελθόν - Ποζάρουν με πετσέτες στα μαλλιά

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου η κόρη της, με το μοντέλο να της εύχεται δημόσια με μία ανάρτηση στα social media.Η νεαρή έκλεισε τα 21, με τη μητέρα της να της στέλνει τις ευχές της, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την εποχή που ήταν ακόμα μωρό. Σε αυτή, το μοντέλο εμφανίζεται να την έχει στην αγκαλιά της, μετά το μπάνιο τους, ενώ χαμογελούν και οι δύο στον φακό, φορώντας πετσέτες στα μαλλιά τους.Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Χαρούμενα 21α γενέθλια στην Κλιμεντίν μου. Έχοντας ως κίνητρο να βρίσκεις πάντα το μάθημα, την περιέργεια και το πάθος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να σκοτώσει τη σπίθα, το χιούμορ ή το χάρισμα σου! Σε αγαπώ τόσο πολύ μικρό μου ποντίκι».Shutterstock