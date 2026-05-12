Ημιτελικός Eurovision 2026 - Ελλάδα: Τι ώρα είναι σήμερα (11/5), πότε εμφανίζεται ο Ακύλας
Η ελληνική συμμετοχή εντυπωσίασε στην τελική πρόβα με σκηνική αισθητική εμπνευσμένη από video game και έντονα οπτικά εφέ - H σειρά εμφάνισης των χωρών
Η αυλαία του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 22:00 με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto». Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, ενώ η τελική πρόβα της Δευτέρας άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, ενισχύοντας την αισιοδοξία της ελληνικής αποστολής ενόψει της μεγάλης βραδιάς.
Στον Α’ ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.
Κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Akylas παρουσίασε επί σκηνής μια ολοκληρωμένη παράσταση με έντονα θεατρικά και κινηματογραφικά στοιχεία.
Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής βασίζεται στην αισθητική ενός video game, με τα visuals και τα ρεαλιστικά props να συνθέτουν την αφήγηση της ιστορίας του τραγουδιού. Κυρίαρχα χρώματα είναι το πορτοκαλί και το μαύρο, τα οποία αποτυπώνουν τη διαδρομή του κεντρικού ήρωα από την έλλειψη και τις δυσκολίες προς την επιτυχία.
Η διαδικασία ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθήσουν αναλυτικά όσα θα δει το τηλεοπτικό κοινό στον αποψινό ημιτελικό.
Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα της εμφάνισης στη σκηνή.
Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.
Και τις δύο βραδιές των ημιτελικών, η ΕΡΤ1 έχει ετοιμάσει την εκπομπή «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.
Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night» όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.
Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.
Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε ολόκληρη η ελληνική συμμετοχήΗ πρόβα της Δευτέρας αποτέλεσε την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ολοκληρωμένα η σκηνική εικόνα της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση.
