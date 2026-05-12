Biased Beast: Είχα πάντα σκοτεινές σκέψεις, είμαι πιο καταθλιπτικός, δεν είμαι της παρέας
Μία πολύ σκοτεινή περίοδος της ζωής μου ήταν αυτή στη Νέα Υόρκη που ανακάλυψα λίγο ποιος είμαι, την ταυτότητά μου, είπε ο τραγουδιστής
Την προσωπικότητά του περιέγραψε ο Biased Beast αναφέροντας ότι είναι πιο μοναχικός σαν άνθρωπος, παραδεχόμενος πως συχνά κατακλύζεται από σκοτεινές σκέψεις.
Ο τραγουδιστής που φέτος συμμετέχει στο «YFSF» παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου μιλώντας μεταξύ άλλων για την εποχή που έζησε στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντάς την ως μία δύσκολη περίοδο της ζωής του. Όπως είπε, τότε αντιμετώπισε καταθλιπτικές φάσεις.
Παράλληλα, ο Biased Beast δήλωσε πως προτιμάει να περνάει ποιοτικές στιγμές με τους φίλους και περισσότερο χρόνο με τον εαυτό του, τονίζοντας ότι δεν τον εκφράζει τόσο η έξοδος με μία παρέα: «Μία πολύ σκοτεινή περίοδος της ζωής μου ήταν αυτή στη Νέα Υόρκη, που ανακάλυψα λίγο ποιος είμαι, με την ταυτότητά μου, και το πού θέλω να πάω. Πολύ σκληρή πόλη. Ξαφνικά ήρθε και με βρήκε πολύ ο θάνατος, ήρθα αντιμέτωπος με τον θάνατο. Είμαι ένας τύπος λίγο πιο βαθύς, πάντα είχα σκοτεινές σκέψεις, είμαι λίγο μοναχικός, πιο καταθλιπτικός, δεν βγαίνω, δεν πίνω, δεν είμαι της παρέας με την κανονική έννοια, φίλους και αυτά που κάνουν οι κανονικές παρέες. Εγώ είμαι του καφέ και της συζήτησης. Με βάρεσε αυτό, πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι 17-18 και ξαφνικά πας στη Νέα Υόρκη. Έχεις και αυτή την άμυνα που θες να τα καταφέρεις μόνος σου και διώχνεις λίγο κόσμο. Έπεσα πολύ, πολύ σκοτεινές στιγμές, αλλά δεν ντρέπομαι να τις μοιραστώ, δεν τα συζητάει κανείς, σε αυτή τη χώρα είναι ταμπού».
