Άννα Πρέλεβιτς για τη γέννηση των διδύμων της: Όλη μέρα κλαίω από τη χαρά μου, για 8 μέρες δεν μπορούσα να τις ακουμπήσω
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού επέστρεψε στο σπίτι της με τις κόρες της μετά από 20 μέρες που παρέμειναν σε θερμοκοιτίδα
Στο σπίτι της με τις δίδυμες κόρες της επέστρεψε η Άννα Πρέλεβιτς μετά τη γέννησή τους, με την ίδια να δηλώνει πως κλαίει συνεχώς από τη χαρά της, καθώς πέρασαν κάποιες ημέρες που δεν μπορούσε ούτε να τις ακουμπήσει.
Όπως είχε αναφέρει στην ανακοίνωση για τον ερχομό των παιδιών της, επειδή γεννήθηκαν λίγες ημέρες νωρίτερα, παρέμειναν στη θερμοκοιτίδα για αρκετές ημέρες, όμως πλέον είναι πολύ ευτυχισμένη που θα ξεκινήσει μία νέα καθημερινότητα μαζί τους και με τον σύζυγό της Νικήτα Νομικό.
Η Άννα Πρέλεβιτς δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 12 Μαΐου: «Ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή 20 μέρες. Όλη μέρα κλαίω από τη χαρά μου. Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, μετά τη μέρα της γέννησης των κοριτσιών. Την πρώτη φορά που τις πήρα αγκαλιά έκλαιγα. Δεν το πίστευα. Άκουγα τόσα χρόνια τις φίλες μου που είναι μαμάδες και έλεγαν για τα παιδιά τους και δεν καταλάβαινα πώς γίνεται να αγαπήσεις ένα πλάσμα από τη πρώτη στιγμή που θα το δεις. Πόσο δίκιο έχουν τελικά; Κι εγώ όταν τις είδα, ένιωσα αυτή την απίστευτη αγάπη, λες και τις έχω ήδη 100 χρόνια μαζί μου».
Στη συνέχεια πρόσθεσε για τον πατέρα της με τον οποίο έκανε βιντεοκλήση αφού γέννησε: «Ο μπαμπάς έκλαψε όταν με είδε και όταν τον πήραμε με facetime από την αίθουσα τοκετού και είδε τα κορίτσια. Συγκινήθηκε. Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο συγκινημένο».
Για τις 20 ημέρες που οι δίδυμες κόρες της χρειάστηκε να μείνουν στη θερμοκοιτίδα, η Άννα Πρέλεβιτς είπε έπειτα: «Πολύ δύσκολο. Για περίπου 7-8 μέρες δεν μπορούσα να τις ακουμπήσω, μόνο να τις βλέπουμε μπορούσαμε. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη».
Όταν ρωτήθηκε για τα ονόματα που θα πάρουν οι δίδυμες, απάντησε: «Όλοι μας ρωτάνε για τα ονόματα. Έχουμε κάποια στο τραπέζι, αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Τώρα που θα τις πάρουμε σπίτι, λέγαμε να δούμε λίγο τις προσωπικότητες και θα καταλήξουμε σε κάποια από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Η μαμά και η πεθερά μου είναι πολύ χαλαρές, μας είπαν να κάνουμε ό,τι θέλουμε».
Κλείνοντας, η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για τη στήριξη από τον σύζυγό της όλο αυτό το διάστημα: «Ο σύζυγός μου είναι βράχος δίπλα μου. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτό το νέο "βιβλίο". Έχω τεράστιο ενθουσιασμό», είπε.
Όπως έγραψε στη λεζάντα, τα δύο μωρά ήρθαν στον κόσμο αρκετές ημέρες πριν: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πρίν τα γενέθλια μου), γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα. Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει».
Έπειτα, η Άννα Πρέλεβιτς εξήγησε πως οι κόρες της βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών όπως συνηθίζεται σε αυτές τις πριπτώσεις: «Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας».
Η ανακοίνωση για τον ερχομό των διδύμωνΗ σύζυγος του Νικήτα Νομικού έκανε γνωστή την είδηση για τη γέννηση των παιδιών τους μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 10 Μαΐου, με φωτογραφίες της από το μαιευτήριο.
Η Άννα Πρέλεβιτς έκλεισε την ανάρτησή της εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του μαιευτηρίου αλλά και προς τον σύζυγό της: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, τον κύριο Κοσμά Βρυώνη και στη μαία μου, την @aggelikoula_lagou … Το πόσο σας αγαπάω δεν περιγράφεται. Από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος, νιώθαμε πως μας περιβάλλει ένα βαθύ αίσθημα ασφάλειας, φροντίδας, εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς, κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες. Και αυτό που θα κρατήσω για πάντα… είναι ότι ακόμα και στην αίθουσα τοκετού ένιωθα ήρεμη, χαμογελούσα, συζητούσα και είχα μια γαλήνη (εγώ η ΦΟΒΙΤΣΙΑΡΑ) - Αγγελική σε ευχαριστώ για τα φιλιά και τις αγκαλιές. Στο @omilosiaso γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας… Πλαισιωμένοι από ένα υπέροχο προσωπικό που με φροντίδα, ζεστασιά και αληθινό ενδιαφέρον έκανε κάθε στιγμή πιο ήρεμη, πιο φωτεινή και ακόμα πιο ξεχωριστή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς. Σ´αγαπάω. Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε τις νεράιδες μας. Μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη», σημείωσε.
