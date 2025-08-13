H Κλόντια Σίφερ έμεινε για 3 λεπτά σε πισίνα με κρύο νερό - «Θεέ μου είναι πολύ παγωμένα»
H Κλόντια Σίφερ έμεινε για 3 λεπτά σε πισίνα με κρύο νερό - «Θεέ μου είναι πολύ παγωμένα»

Δείτε την ανάρτηση στο Instagram του πρώην μοντέλου από τη Γερμανία

Την τακτική που ακολουθούν κυρίως αθλητές που μπαίνουν σε παγωμένο νερό στο πλαίσιο της αποθεραπείας τους επέλεξε να δοκιμάσει η Κλόντια Σίφερ.

Το πρώην μοντέλο από τη Γερμανία φόρεσε ένα φλοράλ μαγιό, έσφιξε τα δόντια και μπήκε σε μια πισίνα με παγωμένο νερό.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της στο Instagram, η Κλόντια Σίφερ κατάφερε να μείνει για 3 λεπτά μέσα στο παγωμένο νερό.

«Θεέ μου, είναι πολύ κρύο» ακούγεται να λέει η ίδια στο βίντεο που έδωσε στους followers της.



Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

