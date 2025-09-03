Κλόντια Σίφερ: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα» - Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Κλόντια Σίφερ: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα» - Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα
Το μοντέλο απολαμβάνει το καλοκαίρι του και δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους θαυμαστές του
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Κλόντια Σίφερ. Το διεθνούς φήμης μοντέλο διατηρεί μια ενεργή παρουσία στο Instagram και φροντίζει να το χρησιμοποιεί για να δίνει μια γεύση από τη ζωή της στους διαδικτυακούς της φίλους.
Το τελευταίο διάστημα, η Κλόντια Σίφερ ανεβάζει συχνά, στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, από την τοποθεσία που βρίσκεται, λίγο έξω από το Πόρτο Χέλι.
Σε νέα δημοσίευση που έκανε, ανάρτησε φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει ξαπλωμένη στον καναπέ δίπλα στην πισίνα, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε κι ένα στιγμιότυπο από το ξενοδοχείο. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με φίλους».
Δείτε τη δημοσίευση
Δείτε τη δημοσίευση
