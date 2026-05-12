Μπρουκ Σιλντς στα 60 της: Νιώθω πιο σέξι τώρα από ό,τι στην εφηβεία μου
Η ηθοποιός μίλησε για την αυτοπεποίθηση και το πέρασμα του χρόνου
Πιο σέξι δήλωσε ότι η αισθάνεται η Μπρουκ Σιλντς στα 60 της από ό,τι όταν ήταν στα εφηβικά της χρόνια.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast του Netflix «I Changed My Mind with Dan Souza» μιλώντας μεταξύ άλλων για το γήρας και τη γυναικεία ταυτότητα, ενώ παράλληλα εξήγησε πώς άλλαξε η αντίληψη για τον εαυτό της με το πέρασμα του χρόνου.
Η Σιλντς τόνισε ότι η δημιουργία της εταιρείας περιποίησης μαλλιών Commence, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 40 ετών, προέκυψε μέσα από τη δική της εμπειρία και τις αλλαγές που παρατήρησε στην αντιμετώπιση των γυναικών.
«Προέκυψε από το ότι βρίσκομαι στην ηλικία που είμαι και συνειδητοποίησα ότι μπαίνω σε μια πολύ σημαντική φάση, αλλά δεν μου αποδίδεται η ίδια αξία που μου αποδιδόταν όταν λειτουργούσαν οι ωοθήκες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Και σκέφτηκα ότι αυτό είναι παράλογο. Νιώθω πιο σέξι τώρα από ό,τι στην εφηβεία μου και έχω πολύ περισσότερα να προσφέρω».
Η Σιλντς σχολίασε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη γυναικεία ταυτότητα την οδήγησε να αμφισβητήσει γιατί οι γυναίκες δεν ενθαρρύνονται να εκφράζουν πλήρως τον εαυτό τους, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για το κατά πόσο αυτή η πραγματικότητα αποτελεί πρόκληση για τις βιομηχανίες ομορφιάς και ψυχαγωγίας.
Αναφερόμενη στην πορεία του brand της, σημείωσε ότι η κοινότητα της Commence αναπτύχθηκε ταχύτατα, καθώς πολλές γυναίκες αναζητούν λύσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής, όπως η απώλεια λάμψης και δύναμης. Όπως εξήγησε: «Οι άνθρωποι που μας ακολουθούν θέλουν να λύσω πολλά από τα ζητήματα ομορφιάς τους», προσθέτοντας ότι οι αλλαγές στα μαλλιά είναι κάτι που απασχολεί έντονα τις γυναίκες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Brooke Shields, 60, Reveals Why She Feels 'Sexier' Now Than in Her Younger Years https://t.co/8qGdj9BZ1p— People (@people) May 11, 2026
