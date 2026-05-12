Eurovision 2026: Το βίντεο με όλες τις εμφανίσεις των χωρών του Α' ημιτελικού
Η Ελλάδα και ο Ακύλας θα εμφανιστούν στη τέταρτη θέση, στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη
Λίγο πριν από την έναρξη του Α' ημιτελικού της Eurovision 2026, κυκλοφόρησε το επίσημο βίντεο με τις εμφανίσεις όλων των χωρών, που θα διαγωνιστούν το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου.
Η αυλαία του 70ού μουσικού θεσμού ανοίγει απόψε στις 22:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της διοργάνωσης στη Βιέννη. Μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, το κοινό πήρε μια πρώτη εικόνα από τις εμφανίσεις των 17 χωρών που θα διαγωνιστούν στη σκηνή του Wiener Stadthalle στον Α’ ημιτελικό.
Με σειρά εμφάνισης θα διαγωνιστούν οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.
Δείτε το βίντεο
Μετά την ολοκλήρωση της Jury Rehearsal, της πρόβας που παρακολουθούν και βαθμολογούν οι εθνικές επιτροπές, άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media τα πρώτα αποσπάσματα από τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που θα διεκδικήσουν απόψε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική αποστολή, στα βίντεο αποκαλύπτεται και το σκηνικό εύρημα με τα διαφορετικά δωμάτια της ελληνικής εμφάνισης. Στο πρώτο δωμάτιο, ο Ακύλας συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία εμφανίζεται με μαντήλι στο κεφάλι να πλέκει το σκουφάκι του, ενώ στη συνέχεια, ανοίγοντας μία πόρτα, μεταφέρεται σε έναν σκηνικό χώρο εμπνευσμένο από την αρχαιότητα, όπου ένα «ζωντανό» άγαλμα χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto». Αμέσως μετά, ο τραγουδιστής περνά μέσα από ακόμη μία πόρτα και οδηγείται σε τρίτο δωμάτιο, όπου τον υποδέχεται ο Χρήστος Νικολάου, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα χρυσά.
Στα αποσπάσματα έχει καταγραφεί και το φινάλε της εμφάνισης, με τον Ακύλα να ανεβαίνει στην κορυφή της κατασκευής και να ερμηνεύει το συγκινητικό μέρος του «Ferto», που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του. Στη συνέχεια κατεβαίνει με τη βοήθεια ενός στύλου, ενώ όλοι οι χαρακτήρες της ελληνικής συμμετοχής τον ακολουθούν στη σκηνή
Σε άλλο βίντεο φαίνεται και η στιγμή κατά την οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί πατίνι, προκειμένου να κινηθεί γρήγορα προς την άκρη της σκηνής κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.
Ο Β’ ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 22:00, με τη συμμετοχή των εξής χωρών: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.
Η ΕΡΤ θα μεταδίδει και τις δύο βραδιές μέσα από την εκπομπή «Eurovision Night», η οποία θα προβάλλεται στις 21:00 πριν από τα live shows και αμέσως μετά το τέλος τους, στις 24:00. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος.
Από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταφέρουν το κλίμα και το παρασκήνιο της διοργάνωσης, ενώ από το Media Centre η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα καλύπτουν όλες τις εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.
Η φετινή Eurovision θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου στις 22:00, όπου θα διαγωνιστούν συνολικά 25 χώρες: οι δέκα που θα προκριθούν από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.
🇦🇹 The official recap of #Eurovision 2026 first semi final. pic.twitter.com/B0mvb4bmtU— Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 11, 2026
Σε αυτό το βίντεο δείτε πάνω αριστερά πώς φαίνεται τηλεοπτικά η γέφυρα #eurovisiongr pic.twitter.com/prdHZrjzQX— akounamatata (@agrotisleme) May 11, 2026
Greece 🩵 Akylas - Ferto— ZJERM🔥 (@eurovisionfunA) May 11, 2026
Jury Show - SemiFinal1 - Eurovision 2026
Source: @euroDENsing (YouTube)#eurovisiongr #Ferto #eurovision #eurovision2026 #foustanela pic.twitter.com/PMbz2zaKPs
