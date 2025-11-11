Λάκης Γαβαλάς: Προτιμώ να με κάψουν αφού δεν είναι εδώ ο πατέρας μου να μου βάλει την ταφόπλακα
Λάκης Γαβαλάς: Προτιμώ να με κάψουν αφού δεν είναι εδώ ο πατέρας μου να μου βάλει την ταφόπλακα
Μέσα σε ένα κουτί θα καταλήξω σε στάχτη, πρόσθεσε ο σχεδιαστής
Tην προσωπική του επιθυμία εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς, σχετικά με τον θάνατο, εξηγώντας πως θα προτιμούσε να αποτεφρωθεί. Ο σχεδιαστής αποκάλυψε τη σκέψη του, με αφορμή μια αναφορά στον πατέρα του, που είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την προσωπική του επιθυμία μετά θάνατον, δήλωσε: «Μέσα σε ένα κουτί θα καταλήξω σε στάχτη. Ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων και δυστυχώς από μικρό παιδί έβλεπα ότι τα μόνα αξιόλογα ήταν οι ταφόπλακες από μάρμαρο. Και είπα να το αποφύγω αυτό το πράγμα, μιας και ο μπαμπάς μου δεν είναι εδώ, να μου βάλει την ταφόπλακα, ας την αποφύγω, προτιμώ να με κάψουν».
Όσο για τον ρόλο του ως κριτής του GNTM και στις σχέσεις του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εξήγησε χιουμοριστικά πως έχουν τις... «εντάσεις» τους: «Της λέω "Ηλιάνα με νευριάζεις γιατί όλο απαιτήσεις έχετε και θα σε τραβήξω από το μαλλί να γίνει πιο μακρύ"».
Τέλος, σχολίασε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μπέττυ Μαγγίρα στο Shopping Star και σημείωσε πως θα ήθελε να δουλέψει μαζί της, αναφέροντας όμως ότι σε ένα τέτοιο concept η ίδια θα ήταν περιορισμένη.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση του με την Άννα Βίσση. «Για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Θαυμάζω την καλλιτέχνιδα Άννα Βίσση, αλλά η άποψή μου για τα ρούχα, όχι στη συγκεκριμένη, αλλά παντού, έχει μια υπόσταση», τόνισε.
