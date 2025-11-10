Φουλ του ροζ το στούντιο της Κατερίνας Καινούργιου που περιμένει κοριτσάκι - «Ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα»
Η παρουσιάστρια μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή της για το παιδί που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή - «Πέρασα ένα διάστημα και έκανα προσπάθειες με τους γιατρούς, όταν είπα ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω για ένα διάστημα ήρθε τόσο ομαλά από μόνο του»
Τις πρώτες δηλώσεις για το παιδί που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου λίγο μετά την ανακοίνωσή της, πως είναι έγκυος. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη περίοδο που διανύει, τονίζοντας πως είναι «ευλογημένη και πως ζει ένα όνειρο» που για χρόνια είχε.
Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στο «Super Κατερίνα» με ένα εφαρμοστό φόρεμα και παράλληλα το πλατό γέμισε με ροζ μπαλόνια, αποκαλύπτοντας έτσι πως το μωρό είναι κορίτσι.
Η ευχάριστη ανακοίνωση ήρθε αρχικά την Κυριακή με μία ανάρτησή της στα social media και μέσα από τις δηλώσεις της, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί το προηγούμενο διάστημα προστάτευσε από τα «φώτα» της δημοσιότητας την εγκυμοσύνη της.
«Θα μιλήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό πώς θα το πω. Το καλοκαίρι ήμουν έγκυος και άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά και τα πρηξίματα και ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ. Καλό είναι να το μοιραζόμαστε με το περιβάλλον μας όταν είμαστε έτοιμοι. Ήμουν σίγουρη για τη θετική σας ενέργεια, αλλά έπρεπε να γίνουν οι πρώτες εξετάσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης η μανούλα έχει την αγωνία να πάνε όλα καλά. Πέρασε λοιπόν αυτό το διάστημα και ευχαριστώ τους τηλεθεατές για τη διακριτικότητά σας. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα» δήλωσε αρχικά.
Στη συνέχεια, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές πως όταν αποφάσισε να σταματήσει για λίγο τις προσπάθειες, τότε έμεινε έγκυος: «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αφήστε τα πράγματα να έρθουν. Πέρασα ένα διάστημα και έκανα προσπάθειες με τους γιατρούς, όχι όμως με βαριές ορμόνες. Όταν είπα ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω για ένα διάστημα ήρθε τόσο ομαλά από μόνο του. Μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν θα σταματήσω να μοιράζομαι τις αγωνίες μου μέχρι την τελευταία στιγμή, που θα αγκαλιάσω το θαματάκι μου. Εμείς που είμαστε μετά τα 40 είμαστε στις ηλικίες υψηλού κινδύνου».
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με τον σύντροφό της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην πρώτη φωτογραφία, η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε κρατώντας τη φουσκωμένη κοιλιά της και σημείωσε ότι «έρχεται ένα μικρό θαύμα».
«Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, τη θετική σας ενέργεια και κυρίως για τη διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησης.
