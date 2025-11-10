Φουλ του ροζ το στούντιο της Κατερίνας Καινούργιου που περιμένει κοριτσάκι - «Ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα»

Η παρουσιάστρια μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή της για το παιδί που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή - «Πέρασα ένα διάστημα και έκανα προσπάθειες με τους γιατρούς, όταν είπα ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω για ένα διάστημα ήρθε τόσο ομαλά από μόνο του»