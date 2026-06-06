Ηλικιωμένος κατήγγειλε την 80χρονη πρώην σύζυγό του για απειλή με μαχαίρι και την συνέλαβαν στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Μαχαίρι Κρήτη Ηλικιωμένοι

Ηλικιωμένος κατήγγειλε την 80χρονη πρώην σύζυγό του για απειλή με μαχαίρι και την συνέλαβαν στο Ηράκλειο

Πάντως, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του

Ηλικιωμένος κατήγγειλε την 80χρονη πρώην σύζυγό του για απειλή με μαχαίρι και την συνέλαβαν στο Ηράκλειο
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Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας 82χρονος άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές ότι η 80χρονη πρώην σύζυγός του τον απείλησε με μαχαίρι.

Μετά την καταγγελία, η ηλικιωμένη γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.
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