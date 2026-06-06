Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Ηλικιωμένος κατήγγειλε την 80χρονη πρώην σύζυγό του για απειλή με μαχαίρι και την συνέλαβαν στο Ηράκλειο
Ηλικιωμένος κατήγγειλε την 80χρονη πρώην σύζυγό του για απειλή με μαχαίρι και την συνέλαβαν στο Ηράκλειο
Πάντως, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου, με πρωταγωνιστές ένα πρώην ζευγάρι ηλικιωμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας 82χρονος άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές ότι η 80χρονη πρώην σύζυγός του τον απείλησε με μαχαίρι.
Μετά την καταγγελία, η ηλικιωμένη γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας 82χρονος άνδρας κατήγγειλε στις Αρχές ότι η 80χρονη πρώην σύζυγός του τον απείλησε με μαχαίρι.
Μετά την καταγγελία, η ηλικιωμένη γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.
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