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Τέσσερις τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Τέσσερις τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Η γέφυρα είχε αποκλειστεί από την Πέμπτη λόγω κινδύνου κατάρρευσης
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) μετά από κατάρρευση γέφυρας στη Sena Madueira στην πολιτεία Acre της Βραζιλίας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ένας 54χρονος και ένας 36χρονος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η elpais, η γέφυρα «Frei Paolino Baldassari» μήκους 232 μέτρων έκλεισε την Πέμπτη (4/6) λόγω κινδύνου κατάρρευσης. Η γέφυρα, η οποία εγκαινιάστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, ήταν αποτέλεσμα αιτήματος των κατοίκων για τη σύνδεση της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας της πόλης και κόστισε γύρω στα 6 εκατ. ευρώ. Πιο παλιά, η διέλευση γινόταν με πλοίο ή μέσω του οδικού δικτύου.
Δείτε την κατάρρευση της γέφυρας στο 0:12
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί τα τέσσερα άτομα βρίσκονταν στη γέφυρα.
Η κυβέρνηση της πολιτείας Ακρέ ανακοίνωσε ότι στέκεται στο πλευρό των τραυματισμένων. Η κυβερνήτης Μαίλζα Άσσις εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους τραυματίες και κατευθύνεται ήδη προς τον δήμο.
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας της Sena αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ, ενώ ομάδα τεχνικών της Deracre και της κατασκευαστικής εταιρείας έσπευσε στο σημείο.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η elpais, η γέφυρα «Frei Paolino Baldassari» μήκους 232 μέτρων έκλεισε την Πέμπτη (4/6) λόγω κινδύνου κατάρρευσης. Η γέφυρα, η οποία εγκαινιάστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, ήταν αποτέλεσμα αιτήματος των κατοίκων για τη σύνδεση της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας της πόλης και κόστισε γύρω στα 6 εκατ. ευρώ. Πιο παλιά, η διέλευση γινόταν με πλοίο ή μέσω του οδικού δικτύου.
Δείτε την κατάρρευση της γέφυρας στο 0:12
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί τα τέσσερα άτομα βρίσκονταν στη γέφυρα.
Η κυβέρνηση της πολιτείας Ακρέ ανακοίνωσε ότι στέκεται στο πλευρό των τραυματισμένων. Η κυβερνήτης Μαίλζα Άσσις εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους τραυματίες και κατευθύνεται ήδη προς τον δήμο.
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας της Sena αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ, ενώ ομάδα τεχνικών της Deracre και της κατασκευαστικής εταιρείας έσπευσε στο σημείο.
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