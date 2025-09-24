Η όλο νόημα κίνηση του Χάρη Σιανίδη στην Κατερίνα Καινούργιου - Δείτε βίντεο
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι έγκυος, ωστόσο η παρουσιάστρια δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημόσια επί του θέματος
Σε μια κίνηση όλο νόημα προχώρησε ο Χάρης Σιανίδης προς την Κατερίνα Καινούργιου μετά τις πληροφορίες που θέλουν την παρουσιάστρια να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Οι δυο τους έδωσαν το παρών το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου σε εγκαίνια καταστήματος.
Η παρουσιάστρια πόζαρε στις κάμερες μαζί με τον αγαπημένο της φίλο, ο οποίος μάλιστα, σε κάποια στιγμή φαίνεται να ακουμπά με τρυφερότητα την κοιλιά της παρουσιάστριας. Εκείνη κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης φαίνεται να την κρύβει διακριτικά με το χέρι της.
Ο Χάρης Σιανίδης δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή εκείνη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας πως η παρουσιάστρια είναι «στα καλύτερά της». «Με την αγαπημένη μου, στα καλύτερά της», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη χθεσινή της εκπομπή, η παρουσιάστρια έκανε την εμφάνισή της στο πλατό φορώντας παντοφλάκια, μετά από ένα διάλειμμα, πράγμα που φάνηκε σε πολλούς περίεργο, αφού την έχουν συνηθίσει με ψηλοτάκουνα παπούτσια. Επίσης το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να βάψει τα μαλλιά αλλά και τα νύχια της. Οι αλλαγές αυτές έχουν τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο τα σενάρια πως η παρουσιάστρια διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της, περιμένοντας το πρώτο της παιδί.
Η Κατερίνα Καινούργιου πάντως αποφεύγει μέχρι στιγμής να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει. «Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές», είχε απαντήσει πρόσφατα στον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, όταν εκείνος τη ρώτησε on air για όσα ακούγονται.
Οι φήμες ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό, όταν ακόλουθοι της στο Instagram παρατήρησαν σε μια δημόσια εμφάνισή της πως η κοιλιά της έδειχνε ελαφρώς φουσκωμένη, σπεύδοντας να της ευχηθούν «με το καλό».
Δείτε το βίντεο
