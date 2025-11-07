Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Σαρώνει ο Κέντρικ Λαμάρ με εννέα

“The Subway” – Chappell Roan“APT.” – ROSÉ, Bruno MarsDeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad BunnySWAG — Justin BieberMan’s Best Friend — Sabrina CarpenterLet God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & MaliceMAYHEM — Lady GagaGNX — Kendrick LamarMUTT — Leon ThomasCHROMAKOPIA — Tyler, The Creator“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)“Anxiety” – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars,Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)“luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)“WILDFLOWER” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)Olivia DeanKATSEYEThe MariasAddison RaesombrLeon ThomasAlex WarrenLola YoungDan AuerbachCirkutDijonBlake MillsSounwaveAmy AllenEdgar BarreraJessie Jo DillonTobias Jesso Jr.Laura Veltz“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI“Gabriela” – KATSEYE“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars“30 For 30” – SZA With Kendrick LamarSWAG – Justin BieberMan’s Best Friend – Sabrina CarpenterSomething Beautiful – Miley CyrusMAYHEM – Lady GagaI’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims“Bluest Flame” – Selena Gomez & benny blanco“Abracadabra” – Lady Gaga“Midnight Sun” – Zara Larsson“Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)” – Tate McRae“Illegal” – PinkPantheress“As Alive As You Need Me To Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)“NEVER ENOUGH” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters(Turnstile)“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (YUNGBLUD)SABLE, fABLE – Bon IverSongs Of A Lost World – The CureDON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creatormoisturizer – Wet LegEgo Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams“YUKON” – Justin Bieber“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller“Folded” – Kehlani“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas“Heart Of A Woman” – Summer WalkerLet God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & MaliceGLORIOUS – GloRillaGod Does Like Ugly – JIDGNX – Kendrick LamarCHROMAKOPIA – Tyler, The Creator“Nose On The Grindstone” – Tyler Childers“Good News” – Shaboozey“Bad As I Used To Be [From F1® The Movie]” – Chris Stapleton“I Never Lie” – Zach Top“Somewhere Over Laredo” – Lainey WilsonBIG MONEY – Jon BatisteBloom – Larkin PoeLast Leaf On The Tree – Willie NelsonSo Long Little Miss Sunshine – Molly TuttleMiddle – Jesse WellesCosa Nuestra – Rauw AlejandroBOGOTÁ (DELUXE) – Andrés CepedaTropicoqueta – KAROL GCancionera – Natalia Lafourcade¿Y ahora qué? – Alejandro SanzHow To Train Your Dragon – John Powell, composerSeverance: Season 2 – Theodore Shapiro, composerSinners – Ludwig Göransson, composerWicked – John Powell & Stephen Schwartz, composersThe Wild Robot – Kris Bowers, composer