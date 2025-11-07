Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Σαρώνει ο Κέντρικ Λαμάρ με εννέα
Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Σαρώνει ο Κέντρικ Λαμάρ με εννέα
Ακολουθούν η Lady Gaga και οι παραγωγοί Cirkut και Jack Antonoff - Εκτός η Τέιλορ Σουίφτ
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy 2026, με τον Κέντρικ Λαμάρ να σαρώνει, αφού είναι υποψήφιος σε εννέα κατηγορίες. Ακολουθούν η Lady Gaga και οι παραγωγοί Cirkut και Jack Antonoff με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.
Οι Bad Bunny, Leon Thomas και Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέσπασαν έξι, ενώ πέντε υποψηφιότητες έλαβαν οι Doechii, SZA, ο συνθέτης–παραγωγός Andrew Watt, ο Tyler, The Creator και το ντουέτο Clipse (Pusha T & Malice).
Η K-Pop μπήκε για πρώτη φορά στην κατηγορία για το τραγούδι της χρονιάς, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2006 η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται εκτός, αφού το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgir» κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου για δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία.
Η τελετή των 68ων βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες την 1η Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Κυκλοφορία της χρονιάς
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“WILDFLOWER” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“luther” – Kendrick Lamar With SZA
#Grammy Award Nominations 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny and Sabrina Carpenter all have nods in the album, song and record of the year categories. See the full list: https://t.co/TF9wq4s2Mo— The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2025
Κυκλοφορία της χρονιάς
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“WILDFLOWER” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“luther” – Kendrick Lamar With SZA
“The Subway” – Chappell Roan
“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
Άλμπουμ της χρονιάς
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
SWAG — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM — Lady Gaga
GNX — Kendrick Lamar
MUTT — Leon Thomas
CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Τραγούδι της χρονιάς
“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)
“Anxiety” – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
“APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars,
Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)
“DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
“luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)
“Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)
“WILDFLOWER” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)
Καλύτερος/η πρωτοεμφανιζόμενος/η καλλιτέχνις
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Παραγωγός της χρονιάς (εκτός κλασικής)
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Τραγουδοποιός της χρονιάς (εκτός κλασικής)
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Καλύτερο Pop Duo/Group Performance
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
“Gabriela” – KATSEYE
“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
“30 For 30” – SZA With Kendrick Lamar
Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
MAYHEM – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Καλύτερη Dance/Electronic Κυκλοφορία
“Bluest Flame” – Selena Gomez & benny blanco
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Midnight Sun” – Zara Larsson
“Just Keep Watching (From “F1® The Movie”)” – Tate McRae
“Illegal” – PinkPantheress
Καλύτερο Rock Τραγούδι
“As Alive As You Need Me To Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)
“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)
“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)
“NEVER ENOUGH” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters
(Turnstile)
“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (YUNGBLUD)
Καλύτερο Alternative Άλμπουμ
SABLE, fABLE – Bon Iver
Songs Of A Lost World – The Cure
DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
moisturizer – Wet Leg
Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
Καλύτερο R&B Performance
“YUKON” – Justin Bieber
“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
“Folded” – Kehlani
“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
“Heart Of A Woman” – Summer Walker
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
GLORIOUS – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Καλύτερο Country Solo Performance
“Nose On The Grindstone” – Tyler Childers
“Good News” – Shaboozey
“Bad As I Used To Be [From F1® The Movie]” – Chris Stapleton
“I Never Lie” – Zach Top
“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
Καλύτερο Americana Άλμπουμ
BIG MONEY – Jon Batiste
Bloom – Larkin Poe
Last Leaf On The Tree – Willie Nelson
So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
Middle – Jesse Welles
Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda
Tropicoqueta – KAROL G
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Καλύτερο κινηματογραφικό score soundtrack για Visual Media
How To Train Your Dragon – John Powell, composer
Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
Sinners – Ludwig Göransson, composer
Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
The Wild Robot – Kris Bowers, composer
