Μαρία Σολωμού: Έχω μετανιώσει για όλες μου τις επιλογές, έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη
Μαρία Σολωμού: Έχω μετανιώσει για όλες μου τις επιλογές, έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη
Έχω πει ότι θα παντρευτώ στα 70, γιατί το για πάντα μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο, ανέφερε η ηθοποιός
Με διάθεση αυτοκριτικής εμφανίστηκε η Μαρία Σολωμού παραδεχόμενη ότι έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή της, ενώ τόνισε ότι έχει μετανιώσει για όλες τις επιλογές της μέχρι σήμερα.
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε αρχικά ότι στην παρούσα φάση δεν είναι ερωτευμένη και πρόσθεσε ότι θα ήταν πιο πιθανό να παντρευτεί στην ηλικία των 70, καθώς το «για πάντα» έχει μια συγκεκριμένη θέση στο μυαλό της.
Όσο για τις επιλογές της και τα λάθη που έχει κάνει, η Μαρία Σολωμού σχολίασε σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» και προβλήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, πως δεν θα επαναλάμβανε ίδιες συμπεριφορές, καθώς θέλει να δοκιμαστεί σε νέες εμπειρίες ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
«Δεν είναι ερωτευμένη. Έχω πει ότι στα 70 θα παντρευτώ, γιατί το "για πάντα" μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο.Έχω μετανιώσει για όλες μου τις επιλογές, για όλη μου τη ζωή έχω μετανιώσει. Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη και βέβαια μετανιώνω. Δεν θέλω να κάνω τα ίδια λάθη, σκέφτομαι πόσα λάθη δεν έχω κάνει και μπορώ να κάνω παρακάτω» είπε η ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε αρχικά ότι στην παρούσα φάση δεν είναι ερωτευμένη και πρόσθεσε ότι θα ήταν πιο πιθανό να παντρευτεί στην ηλικία των 70, καθώς το «για πάντα» έχει μια συγκεκριμένη θέση στο μυαλό της.
Όσο για τις επιλογές της και τα λάθη που έχει κάνει, η Μαρία Σολωμού σχολίασε σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» και προβλήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, πως δεν θα επαναλάμβανε ίδιες συμπεριφορές, καθώς θέλει να δοκιμαστεί σε νέες εμπειρίες ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
«Δεν είναι ερωτευμένη. Έχω πει ότι στα 70 θα παντρευτώ, γιατί το "για πάντα" μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο.Έχω μετανιώσει για όλες μου τις επιλογές, για όλη μου τη ζωή έχω μετανιώσει. Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη και βέβαια μετανιώνω. Δεν θέλω να κάνω τα ίδια λάθη, σκέφτομαι πόσα λάθη δεν έχω κάνει και μπορώ να κάνω παρακάτω» είπε η ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάω την πολυκατοικία μου στη Ραφήνα για να συντηρήσω 22 οικογένειες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα