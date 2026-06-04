Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Πλήθος νέων αφίξεων. Με πρώτο όνομα εκείνο του 77χρονου Πέδρο Αλμοδόβαρ. Να τα χιλιάσει. Με αυτοβιογραφική ιστορία που την λέει «Amarga Navidad», δηλαδή «Πικρές γιορτές». Η γνώμη μου; Κατώτερη των προσδοκιών. Με αποτέλεσμα η ελληνική «Μικρές ανάσες» της πρωτοεμφανιζόμενης Αμέρισσα Μπάστα να αναδειχθεί σε αστέρι του επταήμερου. Αν ήταν Made in England όλοι θα την επαινούσαν. Ε λοιπόν ο Κεν Λόουτς θα επέλεγε την Ελίνα Τσιορμπατζή για πρωταγωνίστριά του. Καλούτσικη και «η ετυμηγορία» που θυμίζει το αριστουργηματικό «οι 12 ένορκοι» του Σίντνει Λουμέτ, του 1957 με Πίτερ Φόντα. Οσο για «κυρίαρχους του σύμπαντος» τι να πω; Μακριά. Και τέλος η επανακυκλοφορία του θρίλερ «Tesis», από τις μέτριες του Ισπανού Αλεχάντρο Αμενάμπαρ. Εχουμε και λέμε:Αυτοβιογραφικό του Πέδρο. Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του ΠέδροΕλα όμως που μια ελληνική ιστορία, προερχόμενη από το πουθενά, είναι για μένα ανώτερη των «πικρών γιορτών» του Πέδρο Αλμοδόβαρ! Εδώ λοιπόν, η εικοσάχρονη Λένα, εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ, «κοπανιέται» καθημερινά από τον βάρβαρο πατέρα της και τον άπιστο εραστή της. Ο οποίος την εγκαταλείπει πάνω στην εγκυμοσύνη της. Όμως εκείνη βαδίζει σταθερά. Και κάθε εμπόδιο λειτουργεί σαν στάδιο συνειδητοποίησης. Σε σημείο να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της. Εξαιρετική η Ελίνα Τσιορμπατζή!—ανωτέρη από αντίστοιχες αγγλικές ρεαλιστικέςΘυμίζει το αριστουργηματικό και ανεπανάληπτο «οι 12 ένορκοι» του Σίντνει Λουμέτ, με Πίτερ Φόντα γυρισμένο το 1957. Εδώ λοιπόν δώδεκα ένορκοι είναι βέβαιοι ότι ένας δημοσιογράφος είναι δολοφόνος της γυναίκας του. Ολοι πλην μιας γυναίκας. Την υποδύεται η εξαιρετική Βίκι Κριπς. Κάπως έτσι αρχίζουν όλα από την αρχή. Κάπως έτσι η βεβαιότητα πολλών ενόρκων κλονίζεται και κάπως έτσι όλα έρχονται τούμπα. Τα γυρίσματα σε τέσσερις τοίχους—σε κρατάει

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Στο κέντρο του φιλμικού σύμπαντος αυτής της ιστορίας, δύο πλάσματα. Από τη μια ένας ταλαιπωρημένος ποιητής. Που επειδή δεν έχει καλή σχέση με δημόσιες σχέσεις αλλά και επειδή έχει στερέψει από έμπνευση καταλήγει στο περιθώριο.Εκεί μέσα στο αδιέξοδό του, ανακαλύπτει αυθεντικό ταλέντο. Ένα διαμάντι μέσα στα «σκουπίδια». Με το όνομα Γιουρλέιντι. Και συμβαίνει το μοναδικό και εντελώς, σε πρώτο επίπεδο, σουρεαλιστικό. Η Γιουρλέιντι να βάφει τα νύχια της και ταυτόχρονα να μετράει τα άστρα-υποκλίνομαι στο κορίτσι!

Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!

Από τα πιο σπουδαία φιλμ νουάρ όλων των Αμερικανικών εποχών. Γυρισμένο το 1941 και βασισμένο σε μυθιστόρημα του μαυροπινακισμένου Ντάσιελ Χάμετ. Το story συνοψίζει όλες τις «αρετές» της κοινωνίας: απληστία, εξαπάτηση, προδοσία και μανία για επιτυχία. Με κάθε κόστος. Όλα μέσα. Από δολοφονίες και ύποπτες συναλλαγές μέχρι την αναζήτηση αγαλματίδιου, από θησαυρό του οποίου η τιμή είναι αστρονομική—all time classic

Απρόβλεπτη επιτυχία. Μείγμα από «Μπάρτον Φινκ» των αδελφών Κόεν με επιρροές από Ρόμαν Πολάνσκι. Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν που τον στοιχειώνει. Κυκλοφορεί ανάμεσα σε αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους--Εξαιρετικό πήγαινε έλα ανάμεσα στο ρεαλιστικό και φανταστικό!

Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!



Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα



Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!



Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Από Αργεντινή. Καλοφτιαγμένο με χιούμορ. Και με δεκαέξι σύντομες ιστορίες. Σε όλες πρωταγωνιστεί ο Γκιγιέρμο Φρανκέλα. Ρεσιτάλ ερμηνείας. Υποδύεται τύπους όπως τον εκλεπτυσμένο οπορτουνιστή, τον μικροαστό με διπλά μέτρα και σταθμά, τον υποκριτής που επικαλείται αξίες για ίδιον όφελος, τον ειδικό που μιλά με βεβαιότητα για όσα αγνοεί, καθώς και τον ευγενικό εκμεταλλευτή-ευχάριστο!

Το περιστατικό στην Ινδιανάπολη. Οπου το πρωί της 7ης Φεβρουαρίου 1977, ο Αντονι Τζ. «Τόνι» Κιρίτσις, 44 ετών, μπαίνει στο γραφείο του Ρίτσαρντ Ο. Χολ, προέδρου της εταιρείας Meridian Mortgage Company. Μια εταιρεία στεγαστικών δανείων. Φυσικά ιδιωτική. Επειδή ο πρόεδρος λείπει στην Φλόριντα, ο Τόνι αρπάζει ως όμηρο τον γιό του. Με την «βοήθεια» κομμένης καραμπίνας συνδεδεμένης με σύρμα τύπου «dead man’s wire» από τη σκανδάλη προς το κεφάλι, σέρνει τον υιό Χολ από γραφείο σε γραφείο και από το σπίτι του στο δρόμο—καθηλωτική!



Βρετανικό χιούμορ, καταιγιστική δράση και μούρλια για το χρήμα. Όμως το σύστημα πάντα κερδίζει. Ο Γκάι Ρίτσι είναι Βρετανός. Επομένως σκηνοθετεί με το μυαλό και ουχί με πόδια αμερικανικά. Οπου μια ομάδα πρακτόρων και εκτελεστών παγιδεύουν τις παράνομες οικονομικές συναλλαγές κάποιου Σαλαζάρ. Επικεφαλής μια γυναικάρα που βγάζει μάτια. Από κοντά τα δύο «αγόρια» που καθαρίζουν για λογαριασμό τους. Ο Σαλαζάρ υποχωρεί. Όμως το σύστημα τους παγιδεύει όλους. Και τότε; Τότε όλοι οι «απείθαρχοι» στο κενό-καλοφτιαγμένο ποπ κορν

Απίστευτο περιστατικό. Σε ταράζει. Όταν νεαρός, αδέκαρος και απελπισμένος πατέρας δύο μικρών παιδιών, με νεκρή τη γυναίκα του, τριγυρίζει και διασχίζει τη μισή Αμερική με σαράβαλο αυτοκίνητο. Και στο τέλος, μέσα στην αθεράπευτη ταραχή του, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα παιδιά του στα χέρια της πρόνοιας. Συνέβαινε στην Νεμπράσκα με ένα νόμο, που έχει καταργηθεί, όπου γονείς εγκατέλειπαν, νομίμως, τα παιδιά τους στο έλεος της Πρόνοιας. Γονείς και παιδιά ενός κατώτερου θεού--Συγκινήθηκα και ταράχτηκα. Εξαιρετικές οι ερμηνείες

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του. Ελα όμως που στο μεταξύ ο αδερφός έχει χάσει τη μνήμη του. Ασε το άλλο: είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον! Αλλόκοτη ιστορία. Με τον Μαντς Μίκελσεν, από τους κορυφαίους της Δανίας, να υποδύεται σαλεμένο τύπο--τη μια στιγμή καλή την άλλη επαναλαμβανόμενη και βαρετή!

Χαριτωμένο και διασκεδαστικό. Οπου ένας βοσκός, δηλαδή ο Χιου Τζάκμαν, διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Θυμίζει τη σειρά «Σον το πρόβατο»--Ο, τι πρέπει για παιδιά!

Απογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

Ατελείωτο Ιαπωνικό έπος. Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι-μόνο για Ιάπωνες



Το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιά



Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ασταμάτητοι οι παραγωγοί της πασίγνωστης σειράς. Θα την βλέπουν και τα δισέγγονά μας. Το story πάει κάπως έτσι: η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη «Καινούργια Δημοκρατία» προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, ζητάει τη βοήθεια του Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu---Φανταστείτε ότι σ αυτό το «επεισόδιο» εμφανίζεται και ο Μάρτιν Σκορσέζε!

Θρίλερ τρόμου. Φυσικά μεταφυσικό. Φυσικά ανατριχιαστικό. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, με την ονομασία «Επιβάτης», μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν—άντε γεια!

Από πασίγνωστο βιντεογκέιμ. Αν είναι δυνατόν. Με απλά λόγια μόνο για πιτσιρίκια των Multiplexes. Tο story προσχηματικό, επίπεδο και προβλέψιμο. Πάει κάπως έτσι: ο Τζόνι Κέιτζ έρχεται αντιμέτωπος σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Ο στόχος να κατατροπώσει τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του!--Πάντως εγώ ούτε με σφαίρες!



Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει

Σαν βιντεογέιμ. Μετά από 15 χρόνια το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ. Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή--Τι να σας πω! Το μόνο που αξίζει είναι η γοητεία της Μορένα ΜπακαρίνΤρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα -όπως τη ζούμε τώρα. Μερικές στιγμές είναι απολαυστικές. Στην πραγματικότητα η μία ιστορία συνδέεται με την επόμενη--Είδατε; Το σύγχρονο ελληνικό σινεμά προχωράειAnimation εμπνευσμένο από τη «φάρμα των ζώων» του Τζορτ Οργουελ. Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο -ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Ενίοτε γελάς--Καλοφτιαγμένο και απολαυστικόΑπό τις πρώτες ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη. Με καλύτερές του «Οι άλλοι» και «η θάλασσα μέσα μου». Το «Tesis» (διατριβή) γυρίστηκε το 1996 και είναι σαν πειραματική. Μια φοιτήτρια πέφτει πάνω σε κασέτα που περιέχει αληθινό, φρικιαστικό περιεχόμενο. Κάποιος με κουκούλα σκοτώνει και τεμαχίζει νεαρή κοπέλα. Ποιος ο serial killer;--έτσι κι έτσι