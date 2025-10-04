Μαρία Σολωμού: Εγώ έκανα πάντα την πρώτη κίνηση, έχει τύχει να στείλω σφηνάκι και να συστηθώ
Μαρία Σολωμού: Εγώ έκανα πάντα την πρώτη κίνηση, έχει τύχει να στείλω σφηνάκι και να συστηθώ
Έχω φάει χυλόπιτα πιο νέα, σχολίασε η ηθοποιός
Ιστορίες σχετικά με το φλερτ και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις σχέσεις περιέγραψε η Μαρία Σολωμού, δηλώνοντας πως δεν δίστασε ποτέ να κάνει η ίδια το πρώτο βήμα. Αναφερόμενη στον τρόπο που προσέγγιζε άντρες σε μικρότερη ηλικία, παραδέχτηκε ότι έχει τύχει να κεράσει σε μπαρ πρόσωπο που την ενδιέφερε.
Η ηθοποιός ανέφερε ότι παίρνει την πρωτοβουλία να μιλήσει σε έναν άντρα, όταν της αρέσει, χωρίς να περιμένει από εκείνον να κάνει το πρώτο βήμα. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειές της δεν είχαν πάντα θετικά αποτελέσματα, όπως είπε. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε ότι δεν μετανιώνει για τις κινήσεις της, λέγοντας σε συνέντευξή που παραχώρησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ότι είναι καλό να δείχνει κανείς το ενδιαφέρον του και πως η ειλικρίνεια μετράει περισσότερο.
Όπως είπε η Μαρία Σολωμού: «Εγώ έκανα πάντα την πρώτη κίνηση. Όταν βλέπω κάτι που μου αρέσει δεν περιμένω, είμαι θερμόαιμη δεν περιμένω. Έχει τύχει να στείλω εγώ σφηνάκι, να πάω να συστηθώ. Έχω φάει χυλόπιτα πιο νέα. Όσες φορές έχω δείξει εγώ πρώτη ενδιαφέρον, ίσως όχι με αυτόν τον τρόπο πια, έχω φάει τέτοια μούφα. Σε εμένα προσωπικά δεν έχει λειτουργήσει. Δεν είμαι κατά, αν θες κάτι να δείξεις το ενδιαφέρον σου. Το έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο άντρας πρέπει να κάνει ένα βήμα, δεν με ενοχλεί αυτή η χυλόπιτα. Με άντρες που είχα πάρα πολλή ζέση, τελικά δεν ήθελαν ιδιαίτερα, δεν ήταν ότι δεν τους άρεσα. Δεν μπορώ άλλο αυτά τα "ποιος θα στείλει πρώτος". Το μοντέλο που λειτουργεί δεν το ξέρω, το ψάχνω, αλλά η ειλικρίνεια μετράει».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μίλησε επίσης και για τα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας τον εαυτό της ως ένα ντροπαλό παιδί που με τον καιρό βρήκε τη δική του αυτοπεποίθηση: «Μέχρι τα 12 ήμουν κολλημένη στη μαμά μου. Ντρεπόμουν, δεν πήγαινα σε πάρτι. Ακόμα είμαι ντροπαλή, μην με κοιτάτε έτσι. Ήμουν ένα μικρό σαφρακιασμένο κοριτσάκι πολύ αδύνατο. Στα 13 αποφάσισα να μοιάσω με κορίτσι. Ήμουν ένα παιδί πολύ μαζεμένο».
Η ηθοποιός ανέφερε ότι παίρνει την πρωτοβουλία να μιλήσει σε έναν άντρα, όταν της αρέσει, χωρίς να περιμένει από εκείνον να κάνει το πρώτο βήμα. Παρόλα αυτά, οι προσπάθειές της δεν είχαν πάντα θετικά αποτελέσματα, όπως είπε. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε ότι δεν μετανιώνει για τις κινήσεις της, λέγοντας σε συνέντευξή που παραχώρησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ότι είναι καλό να δείχνει κανείς το ενδιαφέρον του και πως η ειλικρίνεια μετράει περισσότερο.
Όπως είπε η Μαρία Σολωμού: «Εγώ έκανα πάντα την πρώτη κίνηση. Όταν βλέπω κάτι που μου αρέσει δεν περιμένω, είμαι θερμόαιμη δεν περιμένω. Έχει τύχει να στείλω εγώ σφηνάκι, να πάω να συστηθώ. Έχω φάει χυλόπιτα πιο νέα. Όσες φορές έχω δείξει εγώ πρώτη ενδιαφέρον, ίσως όχι με αυτόν τον τρόπο πια, έχω φάει τέτοια μούφα. Σε εμένα προσωπικά δεν έχει λειτουργήσει. Δεν είμαι κατά, αν θες κάτι να δείξεις το ενδιαφέρον σου. Το έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο άντρας πρέπει να κάνει ένα βήμα, δεν με ενοχλεί αυτή η χυλόπιτα. Με άντρες που είχα πάρα πολλή ζέση, τελικά δεν ήθελαν ιδιαίτερα, δεν ήταν ότι δεν τους άρεσα. Δεν μπορώ άλλο αυτά τα "ποιος θα στείλει πρώτος". Το μοντέλο που λειτουργεί δεν το ξέρω, το ψάχνω, αλλά η ειλικρίνεια μετράει».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε στις νεότερες γενιές, επισημαίνοντας πως το φλερτ τείνει να εκλείψει: «Πια τα παιδιά, μέχρι τα 35 δεν φλερτάρουν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εμείς είχαμε την εγγύτητα του να βγούμε από κοντά».
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα