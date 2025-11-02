Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη: Έγκυος η ηθοποιός - Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά
GALA
Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη 'Εγκυος

Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη: Έγκυος η ηθοποιός - Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά

Η ηθοποιός που είχε γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο μέσα από τα social media

Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη: Έγκυος η ηθοποιός - Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά
Ιωάννα Μαρίνου
Μητέρα για πρώτη φορά θα γίνει η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη. Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε φαίνεται η αντανάκλασή της πάνω σε μία τζαμαρία, με τη φουσκωμένη της κοιλιά να διακρίνεται.«Ένα σιωπηλό άνθισμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τη φωτογραφία
Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη: Έγκυος η ηθοποιός - Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά



Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο

Το protothema στα Βορίζια: Ανατροπή με τη νεκρή, σκοτώθηκε από πυροβολισμό όχι από ανακοπή - Κρύβονται στα βουνά 5 οπλισμένα άτομα από το χωριό

Πώς εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα: Βγήκε στο μπαλκόνι και τον πυροβόλησαν 10 φορές με πολεμικό καλάσνικοφ
Ιωάννα Μαρίνου

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης