Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη: Έγκυος η ηθοποιός - Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά
Η ηθοποιός που είχε γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο μέσα από τα social media
Μητέρα για πρώτη φορά θα γίνει η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη. Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε φαίνεται η αντανάκλασή της πάνω σε μία τζαμαρία, με τη φουσκωμένη της κοιλιά να διακρίνεται.«Ένα σιωπηλό άνθισμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία: NDPPHOTO
