Η Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
GALA
Τζένη Θεωνά γιος

Η Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της

Η ηθοποιός και ο Δήμος Αναστασιάδης υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους πριν από μερικές εβδομάδες

Η Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Ιωάννα Μαρίνου
Μια τρυφερή στιγμή με τον νεογέννητο γιο της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα social media η Τζένη Θεωνά. Η ηθοποιός και ο Δήμος Αναστασιάδης υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους πριν από μερικές εβδομάδες.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζένη Θεωνά ποζάρει, κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρότερο γιο της. Το στιγμιότυπο το συνόδευσε με το τραγούδι «This Is Love».

Δείτε τη φωτογραφία

Η Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της

Αν και η Τζένη Θεωνά δεν έχει μοιραστεί ακόμα μέσα από δηλώσεις της τα συναισθήματά της για την έλευση του δεύτερου παιδιού τους, ο Δήμος Αναστασιάδης έχει αναφερθεί στο νέο μέλος της οικογένειάς τους«Όταν γίνεσαι γονιός κυριαρχεί ακριβώς το ίδιο συναίσθημα όπως και στο πρώτο παιδί. Δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ήμουν μέσα στον τοκετό. Η Τζένη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτόν τον ρόλο της μαμάς και του τοκετού, σε όλη τη διαδικασία ήταν πραγματικός στρατιώτης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα, εκτός από μια ταλαντούχα ηθοποιός είναι και μια υπέροχη γυναίκα και ξέρει να στέκεται με ύψος σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της», είχε πει στην εκπομπή «Happy Day».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της

Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά

Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης