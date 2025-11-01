Η Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Η Τζένη Θεωνά φωτογραφίζεται αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της
Η ηθοποιός και ο Δήμος Αναστασιάδης υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους πριν από μερικές εβδομάδες
Μια τρυφερή στιγμή με τον νεογέννητο γιο της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα social media η Τζένη Θεωνά. Η ηθοποιός και ο Δήμος Αναστασιάδης υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους πριν από μερικές εβδομάδες.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζένη Θεωνά ποζάρει, κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρότερο γιο της. Το στιγμιότυπο το συνόδευσε με το τραγούδι «This Is Love».
Δείτε τη φωτογραφία
Αν και η Τζένη Θεωνά δεν έχει μοιραστεί ακόμα μέσα από δηλώσεις της τα συναισθήματά της για την έλευση του δεύτερου παιδιού τους, ο Δήμος Αναστασιάδης έχει αναφερθεί στο νέο μέλος της οικογένειάς τους. «Όταν γίνεσαι γονιός κυριαρχεί ακριβώς το ίδιο συναίσθημα όπως και στο πρώτο παιδί. Δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ήμουν μέσα στον τοκετό. Η Τζένη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτόν τον ρόλο της μαμάς και του τοκετού, σε όλη τη διαδικασία ήταν πραγματικός στρατιώτης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα, εκτός από μια ταλαντούχα ηθοποιός είναι και μια υπέροχη γυναίκα και ξέρει να στέκεται με ύψος σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της», είχε πει στην εκπομπή «Happy Day».
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζένη Θεωνά ποζάρει, κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρότερο γιο της. Το στιγμιότυπο το συνόδευσε με το τραγούδι «This Is Love».
Δείτε τη φωτογραφία
Αν και η Τζένη Θεωνά δεν έχει μοιραστεί ακόμα μέσα από δηλώσεις της τα συναισθήματά της για την έλευση του δεύτερου παιδιού τους, ο Δήμος Αναστασιάδης έχει αναφερθεί στο νέο μέλος της οικογένειάς τους. «Όταν γίνεσαι γονιός κυριαρχεί ακριβώς το ίδιο συναίσθημα όπως και στο πρώτο παιδί. Δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ήμουν μέσα στον τοκετό. Η Τζένη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτόν τον ρόλο της μαμάς και του τοκετού, σε όλη τη διαδικασία ήταν πραγματικός στρατιώτης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα, εκτός από μια ταλαντούχα ηθοποιός είναι και μια υπέροχη γυναίκα και ξέρει να στέκεται με ύψος σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της», είχε πει στην εκπομπή «Happy Day».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα