Eurovision 2026: Ο Ακύλας νιαουρίζει και καλεί τον κόσμο να φωνάξει Ferto, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής ζήτησε από τους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια συνέντευξης να τον μιμηθούν, με εκείνους να ανταποκρίνονται

Τα ... νιαουρίσματα άρχισε ο Ακύλας σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Βιέννη. Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας μίλησε στο σάιτ  Wiwibloggs, παρουσία κοινού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο τραγουδιστής άρχισε να νιαουρίζει, καλώντας τους παρευρισκόμενους να κάνουν το ίδιο, στρέφοντας το μικρόφωνο προς τη μεριά τους.  Αφού εκείνοι ανταποκρίθηκαν στο... κάλεσμά του, ο Ακύλας τους ζήτησε να φωνάξουν Ferto.

Δείτε το βίντεο 

@spyros_glykas

#meow

♬ πρωτότυπος ήχος - spyros_glykas
Ο Ακύλας θα ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαΐου. Αν και λίγο μετά την πρόκρισή του είχε ένα μικρό ατύχημα με αποτέλεσμα να υποστεί θλάση στην πλάτη, καθησύχασε τον κόσμο, διευκρινίζοντας πως δεν θα επηρεαστεί η εμφάνισή του. 

Έτσι, θα βρεθεί και πάλι περιτριγυρισμένος από τους  Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη για να τραγουδήσει το Ferto και να παρουσιάσει ένα ψηφιακό παραμύθι με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. 

Η εμφάνιση του Ακύλα στον Α' Ημιτελικό 

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | First Semi-Final | Eurovision 2026
