Γέννησε η Τζένη Θεωνά - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης
GALA
Τζένη Θεωνά Δήμος Αναστασιάδης

Γέννησε η Τζένη Θεωνά - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι

Γέννησε η Τζένη Θεωνά - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης
Γεωργία Κοτζιά
Γέννησε η Τζένη Θεωνά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε η ηθοποιός με τον Δήμο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον γιο τους το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.

Η ίδια και ο αγαπημένος της δεν έχουν μοιραστεί ακόμα δημόσια τα χαρμόσυνα νέα για τον ερχομό του παιδιού τους.

Δείτε το βίντεο

Τον περασμένο Ιούνιο, η Τζένη Θεωνά είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι η γυναικολόγος της την είχε αποθαρρύνει σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού, ενώ εκείνη ήταν έγκυος - χωρίς να το γνωρίζει.

Όπως είχε πει στην εκπομπή «Buongiorno»: «Ήταν σοκαριστικό και φοβερά πληγωτικό και αισθάνθηκα, τολμώ να πω, ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει. Ήταν και λίγο σκληρός ο τρόπος έτσι όπως ειπώθηκαν τα πράγματα, χωρίς πρόθεση. Με κατέβαλε πάρα πολύ. Πληγώθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πέρασα μία εβδομάδα εφιαλτική και σε μία εβδομάδα έκανα τεστ και ήμουν έγκυος. Ήταν φανταστικό, γιατί όταν μου τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη γιατρός ήμουν έγκυος».

