Πωλίνα για Eurovision: Είτε το φέρει, είτε όχι, ο Ακύλας για μένα είναι νικητής
Μας έφερε φως με τη διάθεσή του, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Νικητή θεωρεί τον Ακύλα η Πωλίνα. Η τραγουδίστρια δήλωσε πως, είτε βρεθεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην πρώτη θέση της Eurovision είτε όχι, έχει ήδη κερδίσει. Και αυτό γιατί από τραγουδιστής στους δρόμους της Αθήνας, έγινε γνωστός και αγαπητός σε ένα πολύ μεγάλο κοινό.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Πωλίνα κλήθηκε να κάνει το δικό της για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας. «Είτε το φέρει, είτε δεν το φέρει ο Ακύλας για μένα είναι νικητής. Αυτό που κατάφερε μέσα στο χρώμα, μέσα στη χαρά, όλο αυτό το γλέντι, όλο αυτό το φως που μας έφερε με τη διάθεσή του. Γιατί είναι ένα παιδί που τραγουδούσε στην Καπνικαρέα και ξαφνικά εμφανίστηκε και στέλνει μηνύματα, εκατομμύρια μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα το φέρει», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην κυπριακή συμμετοχή με την Antigoni Buxton, υποστηρίζοντας πως θα σημειώσει μία πολύ καλή πορεία. «Δεν τη συζητάτε και θα πάει πολύ καλά. Θυμηθείτε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά».
Όσον αφορά στη φινλανδική αποστολή, που θεωρείται φαβορί, η Πωλίνα τόνισε πως, αν και της αρέσει το κομμάτι, είναι κάτι που έχει ακούσει ξανά. «Το τραγούδι της Φινλανδίας μου αρέσει πολύ. Αλλά αυτή η γραμμή, η μελωδία… το concept του τραγουδιού το έχω ξαναζήσει. Είναι προβλέψιμο, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι», σχολίασε.
