Στην Ιζαμπέλα Ροσελίνι το Βραβείο Αριστείας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα τιμηθεί με το Βραβείο Αριστείας (Excellence Award) στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 15 Αυγούστου.
Σύμφωνα με το Deadline, η σταρ έρχεται να πλαισιώσει μια λίστα κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου κινηματογράφου που έχουν λάβει στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο, όπως οι Αντζέλικα Χιούστον, Κάρμεν Μάουρα, Σούζαν Σάραντον, Τζον Μάλκοβιτς και Γουίλεμ Νταφόε.
Όπως δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Γκιόνα Α. Νάτσαρο πρόκειται για έναν «αληθινό θρύλο του σύγχρονου κινηματογράφου». «Ένα μοναδικό ταλέντο που πάντα αγκάλιαζε πλήρως τη συγκίνηση του καλλιτεχνικού ρίσκου, του επαναπροσδιορισμού και της τρομερής δημιουργικής μεταμόρφωσης», ανέφερε στη δήλωσή του.
«Απολαυστικά αντισυμβατική, ευφυής στις ερμηνείες και τις επιλογές της, η Ροσελίνι έχει καταστήσει το απρόβλεπτο ως την απόλυτη καλλιτεχνική της υπογραφή», συνέχισε, προσθέτοντας: «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο είναι περήφανο που την υποδέχεται και της απονέμει το Βραβείο Αριστείας. Παραμένει μια οραματίστρια και ασύγκριτη ερμηνεύτρια με απαράμιλλο αυτοσαρκασμό, της οποίας η πλούσια παρουσία έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στον σύγχρονο κινηματογράφο μέσω του απεριόριστου ταλέντου και της μεγάλης ανθρωπιάς της».
Το κοινό του Φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη σκηνοθετική της ματιά μέσα από τη σειρά «Green Porno» (2008-09), αλλά και μια επιλεγμένη φιλμογραφία που περιλαμβάνει έργα όπως τα «My Dad is 100 Years Old», «Seduce Me» και «Mammas». Παράλληλα, θα προβληθούν τα «Darwin, What?» και «Darwin, What? What?», τα οποία συνσκηνοθέτησε με τον Πολ Ντέιβιντ Μάτζιντ το 2020.
