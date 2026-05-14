Η Antigoni Buxton με το Jalla στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της Eurovision, δείτε την εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό στη Βιέννη
H τραγουδίστρια εμφανίστηκε πάνω σε ένα τραπέζι που λειτουργούσε ως πασαρέλα, περιτριγυρισμένη από τέσσερις χορεύτριες
Η Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της Eurovision το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου. Με το κομμάτι Jalla διεκδίκησε την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου για λογαριασμό της Κύπρου.
H τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα κοντό, λευκό φόρεμα με χάντρες, το οποίο παραπέμπει στην Αφροδίτη πάνω σε ένα τραπέζι. Λίγο αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους τέσσερις χορεύτριες, ντυμένες επίσης στα λευκά, κρατώντας η κάθε μία ένα μαντήλια και από ένα πιάτο σε λευκό και μπλε χρώμα σε άλλο σημείο.
Το χορευτικό συνέχισε με μερικές από τις γυναίκες να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και άλλες κάτω από αυτό, ενώ πυροτεχνήματα συμπλήρωσαν την εικόνα.
