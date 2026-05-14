Βροχές την Παρασκευή και το Σάββατο, δείτε χάρτες με τις περιοχές που θα χαλάσει ο καιρός, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema

Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους το δεύτερο μισό της εβδομάδας

Ιδιαίτερα άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Επιπλέον οι άνεμοι θα ενισχυθούν, αλλά δεν θα προβληματίσουν για τα θαλάσσια ταξίδια.

Αναλυτικότερα:

Για σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα όπου οι βροχές θα είναι λίγες.

Η θερμοκρασία θα αγγίζει το μεσημέρι τους 25-26 βαθμούς στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το βράδυ στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί και βόρειοδυτικοι μέχρι 6 μποφόρ.Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και δυτικοί μέχρι 7 μποφόρ στις νοτιότερες περιοχές.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βορειοδυτικοί οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε άστατο καιρό με βελτίωση το απόγευμα . Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Το σκηνικό για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή οι βροχές θα είναι περιορισμένες .Το Σάββατο όμως θα είναι περισσότερες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ την Κυριακή σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία, με μικρές διακυμάνσεις, θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
