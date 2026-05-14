Η αμήχανη στιγμή στην Eurovision 2026, όταν ρώτησαν την εκπρόσωπο της Πολωνίας για το Ισραήλ, δείτε βίντεο
Η Αλίτσια Σεμπλίνσκα ήρθε σε δύσκολη θέση, όταν της ζητήθηκε από δημοσιογράφο να στείλει ένα μήνυμα στους θαυμαστές της στο Ισραήλ
Ένα αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στην εκπρόσωπος της Πολωνίας στη Eurovision και Ισραηλινή δημοσιογράφο. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της, ζητήθηκε από την Αλίτσια Σεμπλίνσκα να στείλει ένα μήνυμα στους θαυμαστές της στο Ισραήλ, γεγονός που την έφερε σε δύσκολη θέση.
Αρχικά η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν έχει ακούσει το κομμάτι με το οποίο εκπροσωπείται το Ισραήλ, με εκείνη να απαντά: «Δεν είμαι σίγουρη αν... Αν.... Αν το έχω ακούσει». «Τον έχεις γνωρίσει; Τον εκπρόσωπο του Ισραήλ;», ήταν η επόμενη ερώτηση της δημοσιογράφου. Η Αλίτσια Σεμπλίνσκα απάντησε αρνητικά, λέγοντας: «Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει».
Ωστόσο, η πιο αμήχανη στιγμή της συνέντευξης ήρθε λίγο αργότερα. Η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της στο Ισραήλ. Τότε, η Σεμπλίνσκα φάνηκε να αιφνιδιάζεται. Μετά από μία μικρή παύση, αποχώρησε για να στραφεί σε μέλος της πολωνικής αποστολής. Αφού τη συμβούλευσε σχετικά, εκείνη επέστρεψε και έδωσε μία ουδέτερη απάντηση. «Τις καλύτερες ευχές σε όλους τους θαυμαστές της Eurovision», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
@iltv_israel
Poland Eurovision Singer @ALICJA appeared visibly uncomfortable after being asked a simple question during a Eurovision interview: “Can you send a message for your fans in Israel?” The singer immediately turned to speak with what appeared to be her publicist before eventually agreeing to say a few words on camera. After all the unnecessary hesitation and “fight or flight” reaction, would have been far easier to simply respond kindly from the start.♬ original sound - ILTV news
