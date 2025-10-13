Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε φωτογραφία με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον νεογέννητο γιο τους
Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε φωτογραφία με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον νεογέννητο γιο τους
Η ηθοποιός απέκτησε πριν από λίγες ημέρες το δεύτερο παιδί της με τον τραγουδιστή
Μια κοινή φωτογραφία του Δήμου Αναστασιάδη με τον νεογέννητο γιο τους δημοσίευσε η Τζένη Θεωνά.
Η ηθοποιός απαθανάτισε τη στιγμή που ο τραγουδιστής είχε ξαπλώσει αγκαλιά με το παιδί τους. Η είδηση για την απόκτηση του παιδιού τους έγινε γνωστή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Κυριακή, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το μαιευτήριο.
Σε μερικά από αυτά εμφανίζεται η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε το μωρό τους. «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο» έγραψε αρχικά η ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που δέχτηκε: «Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Τζένη Θεωνά έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, καθώς έχει αποκτήσει ήδη έναν γιο με τον Δήμο Αναστασιάδη. Όπως αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Buongiorno», η ηθοποιός γέννησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να έχει βάρος 3 κιλά και 800 γραμμάρια.
Η ηθοποιός απαθανάτισε τη στιγμή που ο τραγουδιστής είχε ξαπλώσει αγκαλιά με το παιδί τους. Η είδηση για την απόκτηση του παιδιού τους έγινε γνωστή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Κυριακή, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το μαιευτήριο.
Σε μερικά από αυτά εμφανίζεται η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε το μωρό τους. «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο» έγραψε αρχικά η ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που δέχτηκε: «Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Τζένη Θεωνά έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, καθώς έχει αποκτήσει ήδη έναν γιο με τον Δήμο Αναστασιάδη. Όπως αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Buongiorno», η ηθοποιός γέννησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να έχει βάρος 3 κιλά και 800 γραμμάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα