Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε φωτογραφία με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον νεογέννητο γιο τους
Η ηθοποιός απέκτησε πριν από λίγες ημέρες το δεύτερο παιδί της με τον τραγουδιστή

Γεωργία Κοτζιά
Μια κοινή φωτογραφία του Δήμου Αναστασιάδη με τον νεογέννητο γιο τους δημοσίευσε η Τζένη Θεωνά.

Η ηθοποιός απαθανάτισε τη στιγμή που ο τραγουδιστής είχε ξαπλώσει αγκαλιά με το παιδί τους. Η είδηση για την απόκτηση του παιδιού τους έγινε γνωστή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Κυριακή, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το μαιευτήριο.

Σε μερικά από αυτά εμφανίζεται η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε το μωρό τους. «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο» έγραψε αρχικά η ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές που δέχτηκε: «Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς».

Η Τζένη Θεωνά έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, καθώς έχει αποκτήσει ήδη έναν γιο με τον Δήμο Αναστασιάδη. Όπως αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Buongiorno», η ηθοποιός γέννησε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να έχει βάρος 3 κιλά και 800 γραμμάρια.

