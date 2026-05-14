Ο ξέφρενος χορός της μητέρας της Antigoni Buxton στην πρόβα λίγο πριν τον Β' ημιτελικό της Eurovision, δείτε βίντεο
Όσο η εκπρόσωπος της Κύπρου τραγουδούσε το «Jalla» στη σκηνή, η Τόνια Buxton χοροπηδούσε απέναντί της και φώναζε για να την ενθαρρύνει
Ένα βίντεο με τη μητέρα της Antigoni Buxton να χορεύει ξέφρενα κατά τη διάρκεια της πρόβας της λίγο πριν τον Β' ημιτελικό της Eurovision το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου δημοσιεύτηκε.
Η Τόνια Buxton βρίσκεται μαζί με την εκπρόσωπο της Κύπρου στη Βιέννη για να τη στηρίξει και, όπως φαίνεται σε βίντεο της εκπομπής «Buongiorno», όση ώρα η κόρη της τραγουδούσε στη σκηνή, εκείνη χοροπηδούσε ασταμάτητα και το ζούσε μαζί της, απέναντί της, στην άλλη άκρη του σταδίου.
Σύμφωνα με την Κατερίνα Ζαρίφη, όλη την ώρα φώναζε: «Πάμε κορίτσι μου, θα σκίσεις», ενώ όσοι την παρατηρούσαν νόμιζαν πως πρόκειται για την αδερφή της Antigoni Buxton και όχι για τη μητέρα της.
Δείτε το βίντεο
Η Τόνια Buxton το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου ανέβασε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την πρόβα, δηλώνοντας πως «τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα», δείχνοντας ενθουσιασμένη που παρακολουθούσε όλη τη διαδικασία από κοντά.
Η μητέρα της Antigoni Buxton έκανε και δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», επισημαίνοντας πως η κόρη της είναι έτοιμη για τον ημιτελικό: «Είναι έτοιμη, νιώθει ενέργεια, είναι χαρούμενη. Το θέλει τόσο πολύ. Η Antigoni πάντα τραγουδούσε. Όπου πηγαίναμε, τραγουδούσε. Αν έχεις ένα όνειρο, μπορεί να γίνει. Όμως πρέπει να το δουλέψεις. Και τώρα ήρθαμε στην ώρα που θα κερδίσουμε», είπε.
Η Τόνια Buxton πρόσθεσε πως η τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή είναι ο πραγματικός της εαυτός: «Αυτή η Αντιγόνη που βλέπετε στη σκηνή, είναι η Αντιγόνη. Δεν έχει διαφορετικό πρόσωπο. Δεν είναι two-faced. Αυτή είναι η Antigoni», σημείωσε.
Στο TikTok δημοσιεύτηκε ολόκληρη η πρόβα της Antigoni Buxton, η οποία εμφανίστηκε με ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα και ένα λευκό μαντήλι στα μαλλιά της, το οποίο πολύ γρήγορα ρίχνει στη σκηνή. Η τραγουδίστρια ξεκινάει την ερμηνεία μόνη της πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ στη συνέχεια την πλαισιώνουν τέσσερις χορεύτριες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας η κάθε μία ένα μαντήλι, ενώ σε άλλο σημείο κρατούν από ένα πιάτο σε λευκό και μπλε χρώμα. Το χορευτικό συνεχίζει με μερικές από τις γυναίκες να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και άλλες κάτω από αυτό. Έπειτα, στο τραπέζι προστίθεται μία καρέκλα, με την Buxton να κάθεται πάνω της, κάνοντας μερικές κινήσεις. Λίγο αργότερα ξαπλώνει για να περάσει στη συνέχεια στο τελευταίο μέρος του act της, όπου χορεύει μαζί την ομάδα της μπροστά στη σκηνή, ενώ φωτιές συμπληρώνουν το σκηνικό.
