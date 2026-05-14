Ανδρουλάκης: Είμαι νόμιμος και ηθικός, εισπράττω 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο, δέχομαι επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα
Τη δική του εκδοχή για την ενοικίαση του ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης από το Δημόσιο έδωσε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με την κατηγορία της επιχείρησης δολοφονίας χαρακτήρα.
«Δέχομαι μια επίθεση, η γνωστή όπως με τις υποκλοπές. Από τη μια ο πρωθυπουργός το παίζει καλός ζητά συγγνώμη λέει δεν είναι κάτι παράνομο και από την άλλη ένας μιντιακός μηχανισμός της ΝΔ που συμμετέχουν υπουργοί βουλευτές και φιλικά σάιτ, προσπαθούν να οργανώσουν και την ηθική μου εξόντωση. Εγώ είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν δικογραφίες και αποφάσεις δικαστικές» υποστήριξε.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτο συκοφάντη, τον Άδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του ακινήτου έγινε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή το 2009. Πρόσθεσε δε ότι στη συνέχεια και αφού έληγαν οι μισθώσεις το Δημόσιο προχώρησε σε μονομερείς ανανεώσεις της σύμβασης, καθώς δεν έβρισκε ακίνητο που να πληροί τις προδιαγραφές. Μάλιστα, τόνισε ότι τα έσοδα που εισπράττει από το ακίνητο είναι 1000 ευρώ το μήνα μετά τους φόρους.
«Δέχομαι μια επίθεση τις τελευταίες ημέρες που έχει να κάνει με την γνωστή επίθεση που δέχομαι μετά από τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός το παίζει καλός και άλλοι, όπως και φιλικά ΜΜΕ αναλαμβάνουν τη δολοφονία χαρακτήρα. Μιλάνε τώρα για ηθική και νομιμότητα. Εγώ είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι», δήλωσε απόψε στο Action24 o κ. Ανδρουλάκης.
Αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας είπε ότι πήρε ένα δημοσίευμα και άρχισε να λέει ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο εγώ νοίκιασα το ακίνητο, ενώ «το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με ανοικτό διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Συμμετείχαν άλλες 10 προσφορές και τελικά επελέγη από την Κτηματολόγιο το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην τουριστική αστυνομία που το νοίκιασε το κτίριο ήταν νεόδμητο».
Και συνέχισε: «Έμειναν κάποια χρόνια και μετά έγινε νέος διαγωνισμός. Η επιλογή έγινε επί ΝΔ το Μάιο 2009. Γιατί υπεγράφη επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί έγιναν εκλογές. Η κυβέρνηση Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του Κτηματολογίου που είχε ληφθεί επί ΝΔ. Είναι ψεύτης και συκοφάντης δηλώνοντας ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κ. Καραμανλή και ΝΔ η δική μας προσφορά ήταν του μειοδότη και έτσι επελέγη. Υπήρχε και άλλη προσφορά, έγινε έλεγχος αλλά το κτίριο είχε σοβαρά νομικά ζητήματα ήταν υποθηκευμένο. Επέλεξαν την φθηνότερη προσφορά χωρίς κανένα φορτίο».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στο ότι δόθηκαν χρήματα στην οικογένεά του για να ανακαινιστεί. « Δεν δόθηκε ούτε ευρώ. Ο κ. Γεωργιάδης χρησιμοποίησε μάλιστα τον όρο «το χρέπι του Ανδρουλάκη». Το χρέπι ήταν νεόδμητο. Πώς γίνεται να είναι χρέπι κτίριο 5ετίας. Τα χρήματα τα έδωσε Κτηματολόγιο επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά και ήθελαν να το διαμορφώσουν καταλλήλως».
Για να συνεχίσει: «Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι έχω εισπράξει 1,5 εκ, ευρώ. Μετά είπε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ψέματα. Έχω εισπράξει 1000 ευρώ κάθε μήνα μεσοσταθμικά. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης, είναι συκοφάντης. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου».
Πρόσθεσε ότι το ακίνητο αυτό «μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο τώρα, επί ΝΔ το 2022-2024 προέβη μονομερώς σε επέκταση συμβολαίου γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Αποδεικνύεται από διαγωνισμούς που βγαίνουν άγονοι. Μακάρι να βρουν να φύγουν».
Στο ερώτημα αν εγείρεται θέμα ηθικής, απάντησε: «Τι λένε τώρα; ότι Είναι ανήθικοι όσοι κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου; Ποιο είναι το ηθικό ζήτημα;»
Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε λέγοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό, ότι γίνονται διαγωνισμοί και τώρα, κι ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν συμμετέχει, ότι το μίσθωμα μέσα στην κρίση δέχθηκε τη μείωση του 30%. «Δεν είχαμε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση, είχαμε την αντιμετώπιση όπως κάθε Έλληνας» υποστήριξε. «Το 2019 όταν ήρθαν άλλοι με περισσότερα χρήματα ιδιώτες σκεφτήκαμε ότι αν φύγουμε από το Δημόσιο, θα έλεγαν ότι κρεμάσαμε το Κτηματολόγιο γιατί προτιμήσαμε τα περισσότερα χρήματα από ιδιώτες», ενώ για το δημοσίευμα είπε ότι «υπάρχει κύριος Κατακουζηνός (αυτός που το υπογράφει, είναι μούφα, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης ενός πολιτικού αρχηγού, στημένο δημοσίευμα, στημένη ιστορία».
Για το «πόθεν έσχες του», τόνισε ότι: «Δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα. Το πρωί της Δευτέρας μόλις είδα στο διαδίκτυο το πόθεν έσχες, έστειλα επιστολή και είπα «λείπουν χρήματα». Τα χρήματα από τις τράπεζες μπαίνουν αυτόματα. Όχι του εξωτερικού. Κανένα μέιλ δεν έστειλαν οι ορκωτοί λογιστές να το διορθώσουμε. Μαύρο χρήμα λένε: Όχι απλά, είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Πλήρωνα διπλή φορολόγηση, κάποιοι άλλοι επέλεξαν να μην το κάνουν. Εγώ πλήρωσα 60 χιλιάδες. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο της ηθικής άνθρωποι που είναι στις δικογραφίες. Εμένα ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε κανένας. Τα μισά χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Εγώ θα απολογούμαι σε αυτούς που έβγαλαν εκατομμύρια έξω για ακίνητα; Ελέξτε τα πόθεν έσχες άλλων στη ΝΔ»
Ανδρουλάκης: Απαράδεκτες οι δηλώσεις της Βάσιας ΑναστασίουΓια τον Αλέξη Τσίπρα απέφυγε τις ειδικές αναφορές και επέμεινε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις υποστήριξε ότι: «Είμαστε ορθολογιστές με μνήμη. Το να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι, γιατί το είδε στο fb είναι αστείο. Όλοι οι δημοσκόποι δεν είναι ίδιοι. Έχουμε και εμπειρία. Το 2023 τι έλεγαν. Οι δημοσκοπήσεις είναι σοβαρό εργαλείο. Δεν το υποτιμώ. Γίνονται όμως και παιχνίδια. Και έξω έχουν πέσει. Για τις δηλώσεις τέλος της Βάσιας Αναστασίου σημείωσε ότι είναι απαράδεκτες
