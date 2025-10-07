Δήμος Αναστασιάδης για την Τζένη Θεωνά μετά τη γέννηση του γιου τους: Σε όλη τη διαδικασία του τοκετού ήταν πραγματικός στρατιώτης
Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους
Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά, με τον τραγουδιστή να περιγράφει τη διαδικασία του τοκετού, δηλώνοντας περήφανος για τη στάση και τη δύναμή της συζύγου του.
Η ηθοποιός έφερε στη ζωή τον γιο της και λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η απονομή του χρυσού άλμπουμ του τραγουδιστή. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» ο Δήμος Αναστασιάδης εξήγησε ότι ζει μια πολύ ξεχωριστή περίοδο, καθώς η γέννηση του παιδιού του συνέπεσε με την απονομή του χρυσού του δίσκου.
Αναφερόμενος στο συναίσθημα της πατρότητας, τόνισε πως είναι το ίδιο δυνατό όπως και με το πρώτο τους παιδί, και αποκάλυψε πως ήταν παρών στη γέννα. Παράλληλα, ο τραγουδιστής αποθέωσε την Τζένη Θεωνά, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικό στρατιώτη» στη διάρκεια του τοκετού και επαίνεσε τη στάση και τη δύναμή της, λέγοντας πως είναι μια υπέροχη γυναίκα και ταλαντούχα ηθοποιός που στέκεται με αξιοπρέπεια σε κάθε περίσταση.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον γιο τους το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.
Όπως είπε ο Δήμος Αναστασιάδης: «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για πολλούς λόγους. Σήμερα γιορτάζουμε τον χρυσό μας δίσκο. Ήρθε συμπτωματικά και η γέννηση του παιδιού μας, είναι πολύ όμορφη συγκυρία. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχής. Όταν γίνεσαι γονιός κυριαρχεί ακριβώς το ίδιο συναίσθημα όπως και στο πρώτο παιδί. Δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ήμουν μέσα στον τοκετό. Η Τζένη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτόν τον ρόλο της μαμάς και του τοκετού, σε όλη τη διαδικασία ήταν πραγματικός στρατιώτης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα, εκτός από μια ταλαντούχα ηθοποιός είναι και μια υπέροχη γυναίκα και ξέρει να στέκεται με ύψος σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της».
