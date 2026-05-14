Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η ελληνική τηλεόραση είναι στα χειρότερά της, έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα
Δεν έχει νούμερα, δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας, υποστήριξε ο παρουσιαστής
Το δικό του σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική τηλεόραση σήμερα έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα». Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι αυτό που έχει παρατηρήσει είναι πως μεταξύ τηλεοπτικών προσώπων υπάρχει εχθρικό κλίμα, με άτομα που δουλεύουν στο μέσο να «επιτίθενται» χώρις όρια σε όποιον τα σχολιάζει.
«Η ελληνική τηλεόραση είναι στα χειρότερά της, φέτος έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία συστολή, κανένα μέτρο και βάζω και τον εαυτό μου μέσα», σχολίασε στην αρχή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι».
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Όποιος νιώθει ότι ενοχλείται ή προσβάλλεται, βγαίνει και σου απαντάει επί 100 και σου προσβάλλει άλλους τόσους από την οικογένειά σου, από το σπίτι σου, από τον τρόπο που κάνεις τη δουλειά σου. Θα σε χτυπήσει εκεί που σε ενοχλεί. Τώρα δεν θέλω απλώς να στην πω, θέλω να καταστραφείς, να εξαφανιστείς από την τηλεόραση, να μην έχεις δουλειά αύριο. Έτσι πάει τώρα πια».
Σύμφωνα με εκείνον, το κλίμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο χώρος συρρικνώνεται εξαιτίας των χαμηλών τηλεθεάσεων. «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς. Όσο πιο πολύ στενεύει ο χώρος, τόσο τρώμε ο ένας τον άλλο. Δεν έχει νούμερα, δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας», κατέληξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:40
