Αναστασία για την πρώτη της περιοδεία στην Αμερική: Κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα
Αναστασία για την πρώτη της περιοδεία στην Αμερική: Κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα
H πιο μαγική περιοδεία της ζωής μου, έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης της περιοδείας στην Αμερική και τον Καναδά, η Αναστασία προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας ευγνώμων για όσα βίωσε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της και τους συνεργάτες της που έκαναν ένα όνειρό της πραγματικότητα.
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις συναυλίες που έδωσε, η τραγουδίστρια περιέγραψε τα συναισθήματά της, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ήταν μια μαγική περιοδεία.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Μόλις επέστρεψα από την πιο μαγική περιοδεία της ζωής μου! Η Αμερική και ο Καναδάς με αγκάλιασαν με τόση αγάπη και ενέργεια. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο με συγκινήσατε. Ο ελληνισμός υπάρχει όπου υπάρχει έστω και ένας Έλληνας. Σας ευχαριστώ όλους για την τεράστια αγάπη σας, την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου, τους καλλιτέχνες που με τίμησαν με την παρουσία τους, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εσείς κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται».
Δείτε την ανάρτηση της Αναστασίας
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις συναυλίες που έδωσε, η τραγουδίστρια περιέγραψε τα συναισθήματά της, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ήταν μια μαγική περιοδεία.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Μόλις επέστρεψα από την πιο μαγική περιοδεία της ζωής μου! Η Αμερική και ο Καναδάς με αγκάλιασαν με τόση αγάπη και ενέργεια. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο με συγκινήσατε. Ο ελληνισμός υπάρχει όπου υπάρχει έστω και ένας Έλληνας. Σας ευχαριστώ όλους για την τεράστια αγάπη σας, την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου, τους καλλιτέχνες που με τίμησαν με την παρουσία τους, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εσείς κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται».
Δείτε την ανάρτηση της Αναστασίας
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα