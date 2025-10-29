Η περιοδεία της Αναστασίας στην Αμερική - Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια έκανε και συναυλία αποκλειστικά για κοινό κάτω των 18 ετών
Την πρώτη της solo περιοδεία σε Αμερική και Καναδά πραγματοποίησε η Αναστασία. Σε έναν ολόκληρο μήνα, η τραγουδίστρια ταξίδεψε σε εννέα πόλεις και πραγματοποίησε δέκα sold-out συναυλίες.
Η περιοδεία περιελάμβανε σταθμούς σε Σικάγο, Οχάιο, Ουάσινγκτον DC, Τάμπα Μπέι, Λος Άντζελες, Τορόντο, Μόντρεαλ, Βοστώνη και Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο εμφανίσεις. Συνολικά, 6.400 θεατές συμμετείχαν σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Όπως δήλωσαν οι τοπικοί διοργανωτές: «Σε πάνω από 30 χρόνια καριέρας δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια ενέργεια, πάθος και σύνδεση με το κοινό».
Στην περιοδεία βρέθηκαν και γνωστά πρόσωπα όπως η Evangelia, η Sarina Cross και η Καλομοίρα, οι οποίες ανέβηκαν και στη σκηνή ύστερα από πρόσκληση της Αναστασίας.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εμφάνισή της στο Code Astoria στη Νέα Υόρκη στις 24 Οκτωβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελληνική συναυλία αποκλειστικά για κοινό κάτω των 18 ετών. Η Αναστασία πέρασε από σκηνές και κοινότητες που έχουν φιλοξενήσει στο παρελθόν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, η Γλυκερία, η Καίτη Γαρμπή, η Μαρινέλλα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Πασχάλης Τερζής, ο Σάκης Ρουβάς και ο Σταμάτης Γονίδης. Έτσι, η Αναστασία έγινε η νεότερη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει πραγματοποιήσει δική της solo περιοδεία με δέκα συναυλίες σε εννέα πόλεις της Βόρειας Αμερικής, χωρίς τη συνοδεία κάποιου άλλου μεγάλου ονόματος.
