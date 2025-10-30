Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας

Τα πυρηνικά οπλοστάσια του πλανήτη

Διμερείς συμφωνίες

Μέχρι τότε, πάντως, η Κίνα δεν φαίνεται να έχει κανένα ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με τον Τραμπ να έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τον Σι να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις.Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (Sipri), οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.117 πυρηνικές κεφαλές και η Ρωσία 5.489.Συνολικά το Sipri εκτιμά σε περισσότερες από 12.200 τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτουν εννέα χώρες: η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, το Πακιστάν, η Ινδία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα.Για χρόνια, οι Αμερικανοί μηχανικοί πυρηνικών όπλων έλεγαν ότι δεν ήταν απαραίτητες περισσότερες πυρηνικές δοκιμές, καθώς μπορούσαν να προσομοιώσουν τις δοκιμές σε υπολογιστή αντί να διακινδυνεύσουν εκρήξεις που κάποτε γίνονταν στον Ειρηνικό ή υπόγεια στη Νεβάδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εκσυγχρονίζουν το παλιό τους οπλοστάσιο, υπήρξαν φωνές που ζητούσαν την επανέναρξη αυτών των δοκιμών.Η εκτίμηση των New York Times είναι ότι «εάν ο Τραμπ δοκιμάσει ένα πυρηνικό όπλο, ίσως στην περιοχή έξω από το Λας Βέγκας, αυτό πιθανότατα θα προκαλέσει παρόμοιες κινήσεις από άλλα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και το Ισραήλ, το οποίο διαθέτει ένα μη δηλωμένο οπλοστάσιο σχεδόν 100 όπλων. Η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα διαθέτουν επίσης αυξανόμενα αποθέματα πυρηνικών όπλων.Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη αφοπλισμού New START, η οποία περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να διαθέτει κάθε χώρα και προβλέπει έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί εδώ και δύο χρόνια.Καθώς η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο ο Πούτιν πρότεινε στις αρχές Οκτωβρίου την παράτασή της για ένα έτος, αλλά δεν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθεωρήσεων των οπλοστασίων.Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από μια άλλη σημαντική συνθήκη που είχαν υπογράψει το 1987 με τη Ρωσία, για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF).Το 2020 ο αμερικανικός Τύπος αναφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο του Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, ως προειδοποίηση προς τη Ρωσία και την Κίνα.Από την πρώτη αμερικανική πυρηνική δοκιμή τον Ιούλιο του 1945 στην έρημο του Νέου Μεξικού ως το μορατόριουμ που επέβαλε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος το 1992, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει 1.054 πυρηνικές δοκιμές και έχουν βομβαρδίσει τις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι το 1945.