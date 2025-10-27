Κατερίνα Καινούργιου: Είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης
Κατερίνα Καινούργιου: Είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης
Δείτε το βίντεο με όσα είπε η παρουσιάστρια
Μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση. Τον περασμένο Μάιο, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία, κάνοντας γνωστό το ευχάριστο νέο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το επόμενο βήμα που σκοπεύει να κάνει στη σχέση της με τον αγαπημένο της με αφορμή τη συνέντευξη του Γρήγορη Αρναούτογλου στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ».
«Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση. Τον περασμένο Μάιο, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία, κάνοντας γνωστό το ευχάριστο νέο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το επόμενο βήμα που σκοπεύει να κάνει στη σχέση της με τον αγαπημένο της με αφορμή τη συνέντευξη του Γρήγορη Αρναούτογλου στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ».
«Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα