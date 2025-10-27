Κατερίνα Καινούργιου: Είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης
Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής Σύμφωνο συμβίωσης

Δείτε το βίντεο με όσα είπε η παρουσιάστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση. Τον περασμένο Μάιο, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία,  κάνοντας γνωστό το ευχάριστο νέο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το επόμενο βήμα που σκοπεύει να κάνει στη σχέση της με τον αγαπημένο της με αφορμή τη συνέντευξη του Γρήγορη Αρναούτογλου στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ».

«Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
