Κατερίνα Καινούργιου για τα δημοσιεύματα για την εγκυμοσύνη της: Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου καταφέρθηκε κατά της «χυδαιότητας» που συνοδεύει τις φήμες για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα και εκφράζοντας την αποδοκιμασία της για την ευρεία αναπαραγωγή των σεναρίων.



Όπως είπε: «

».





Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral. Ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ... Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Και πες ότι οι χυδαίοι τα λένε, αλλά η αναπαραγωγή που γίνεται μετά από σοβαρούς ανθρώπους, για ποιον λόγο; Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος, απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι μην προσπαθείτε με χίλιους τρόπους να το αμαυρώσετε και να το βεβηλώσετε, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας