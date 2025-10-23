Κατερίνα Καινούργιου για τα δημοσιεύματα για την εγκυμοσύνη της: Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ
Κατερίνα Καινούργιου για τα δημοσιεύματα για την εγκυμοσύνη της: Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ
Ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος, απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι μην προσπαθείτε με χίλιους τρόπους να το αμαυρώσετε, τόνισε η παρουσιάστρια
Ενοχλημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με δημοσιεύματα που φωτογραφίζουν μια εγκυμονούσα παρουσιάστρια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφέρονται στην ίδια και ξεκαθαρίζοντας πως θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις μόνο όταν το θελήσει η ίδια.
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τηλεοπτικό ρεπορτάζ που κάνει λόγο για την αντικατάστασή της, όταν πια δεν θα είναι σε θέση να βρίσκεται στο πλατό της εκπομπής.
Παρά το γεγονός ότι δεν κατονόμασε πρόσωπα, τόνισε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά και παράλληλα ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τους συνεργάτες της στο «Super Κατερίνα».
Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Νιώθω ότι δεν υπάρχει πολύ έντονο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βιάζονται κάποιοι να στείλουν τους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω, είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δεν θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι. Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους - θα τους εξηγήσω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου καταφέρθηκε κατά της «χυδαιότητας» που συνοδεύει τις φήμες για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα και εκφράζοντας την αποδοκιμασία της για την ευρεία αναπαραγωγή των σεναρίων.
Όπως είπε: «Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral. Ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ... Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Και πες ότι οι χυδαίοι τα λένε, αλλά η αναπαραγωγή που γίνεται μετά από σοβαρούς ανθρώπους, για ποιον λόγο; Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος, απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι μην προσπαθείτε με χίλιους τρόπους να το αμαυρώσετε και να το βεβηλώσετε, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας».
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τηλεοπτικό ρεπορτάζ που κάνει λόγο για την αντικατάστασή της, όταν πια δεν θα είναι σε θέση να βρίσκεται στο πλατό της εκπομπής.
Παρά το γεγονός ότι δεν κατονόμασε πρόσωπα, τόνισε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά και παράλληλα ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τους συνεργάτες της στο «Super Κατερίνα».
Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Νιώθω ότι δεν υπάρχει πολύ έντονο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βιάζονται κάποιοι να στείλουν τους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω, είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δεν θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι. Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους - θα τους εξηγήσω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου καταφέρθηκε κατά της «χυδαιότητας» που συνοδεύει τις φήμες για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα και εκφράζοντας την αποδοκιμασία της για την ευρεία αναπαραγωγή των σεναρίων.
Όπως είπε: «Και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral. Ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες, κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ... Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο. Και πες ότι οι χυδαίοι τα λένε, αλλά η αναπαραγωγή που γίνεται μετά από σοβαρούς ανθρώπους, για ποιον λόγο; Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος, απλά όταν ξέρετε ότι συμβαίνει κάτι μην προσπαθείτε με χίλιους τρόπους να το αμαυρώσετε και να το βεβηλώσετε, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας».
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα