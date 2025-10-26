Κατερίνα Καινούργιου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Κατερίνα Καινούργιου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Όσες φορές και να το δεις, με όποιον κι αν το είδες, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό, σχολίασε η παρουσιάστρια
Μία σύντομη απόδραση στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, πραγματοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου.
Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη συναισθηματική της σύνδεση με την «Πόλη του Φωτός» εξηγώντας τους λόγους, που επιλέγει να το επισκέπτεται συχνά.
Μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους σημεία της πόλης, που της τράβηξαν το ενδιαφέρον, ενώ σε άλλα πόζαρε η ίδια μόνη της, αλλά και με τον σύντροφό της.
«Παρίσι. Η πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Πόλη του Φωτός κ όχι μόνο. Όσες φορές και να το δεις, με όποιον κι αν το είδες, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό. Κάθε γωνιά του είναι μια φωτισμένη σκηνή θεάτρου κι εκεί που γυρίζει ο προβολέας της προσοχής σου, ιστορίες αρχίζουν να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σου. Ξανά και ξανά λοιπόν» σημείωσε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
