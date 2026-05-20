Μέρκελ ή Ντράγκι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι για κοινό διαπραγματευτή με τον Πούτιν, λένε οι Financial Times
Ακούγονται και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, με τον προκάτοχό του, Σάουλι Νιινίστο - Απορρίφθηκε χωρίς συζήτηση η υπόδειξη Πούτιν για τον Σρέντερ - Η ΕΕ αναγνωρίζει πως είναι πιθανή η έναρξη συζητήσεων με τη Μόσχα, ελέω της αδυναμίας των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία
Το ενδεχόμενο να ορίσει έναν κοινό διαπραγματευτή για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς η πρόοδος στις αμερικανο-ρωσικές ειρηνευτικές προσπάθειες παραμένει αμφίβολη.
Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ενώ έχουν πέσει επίσης στο τραπέζι ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο προκάτοχός του, Σάουλι Νιινίστο.
Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων σε συνάντηση στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι απορροφημένη από τον δικό της πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ενημερώσει τους ομολόγους της στην ΕΕ ότι δεν αντιτίθεται στο να συνομιλήσει η Ευρώπη με τον Πούτιν παράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ανέφεραν τρεις πηγές, που επικαλούνται οι FT. «Γνωρίζουν ότι δεν αποδίδει», είπε ένας από αυτούς, αναφερόμενος στις υπάρχουσες προσπάθειες της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Η Ένωση είχε διακόψει τις επίσημες επικοινωνίες με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ η τρέχουσα αδυναμία των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει αφήσει την Ευρώπη περιθωριοποιημένη. Η κατάσταση αυτή ώθησε τις χώρες της ΕΕ να ρίξουν στο τραπέζι τον διορισμό κοινού διαπραγματευτή, παρά τις βαθιές διαφωνίες σχετικά με τη δυνατότητα και το εύρος του ρόλου αυτού.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ, δήλωσε αυτό το μήνα ότι η Ένωση προετοιμάζεται για «ενδεχόμενες» συνομιλίες με τον Πούτιν.
Η πρώην καγκελάριος Μέρκελ εξέφρασε τη λύπη της που η Ευρώπη δεν είχε συμπεριληφθεί στις συνομιλίες με τον Πούτιν και τόνισε ότι η υποτίμηση του Ρώσου ηγέτη θα ήταν λάθος, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να υποτιμώνται οι δυνατότητες της ΕΕ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι «συζητούν σε βάθος» το ζήτημα, χωρίς να σχολιάζει συγκεκριμένα ονόματα.
Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, επαίνεσε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και σημείωσε ότι «ο Πούτιν είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά».
Ισχυρή φωνή και παρουσίαΟ Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει «ισχυρή φωνή και παρουσία» στις συνομιλίες και ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ποιος θα εκπροσωπήσει συγκεκριμένα την ΕΕ. Επιπλέον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει τη συμμετοχή «κάποιου όπως ο Ντράγκι» ή ενός «ισχυρού τρέχοντος ηγέτη» για να ηγηθεί της ευρωπαϊκής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία.
Οι προϋποθέσεις της ΜόσχαςΟ Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με έναν Ευρωπαίο εκπρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι «δεν έχει πει κάθε είδους δυσάρεστα πράγματα» για εμάς. Πρότεινε, μάλιστα, τον παλιό του φίλο και προκάτοχο της Μέρκελ, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τους Ευρωπαίους και το Κίεβο.
Ωστόσο, πολλές χώρες της ΕΕ ανησυχούν ότι οι συζητήσεις μπορεί να αναδείξουν τις διαφορές της Ένωσης και να την αφήσουν εκτεθειμένη, με αποτέλεσμα τη δυσκολία διατήρησης ενιαίας θέσης απέναντι στη Ρωσία.
Η Ουκρανία θέλει η Ευρώπη να πιέσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, σύμφωνα με έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο. Όμως η Ρωσία απέρριψε κατηγορηματικά το συγκεκριμένο αίτημα που έθεσαν Γάλλοι αξιωματούχοι τον Φεβρουάριο.
Η Ρωσία έχει δείξει ότι θα ήταν πιο ανοιχτή σε ένα πιο «εποικοδομητικό» ευρωπαϊκό μήνυμα, σύμφωνα με άτομα στη Μόσχα που εμπλέκονται σε παρασκηνιακές συνομιλίες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι «εξακολουθούν να μην λένε τίποτα ουσιαστικό. Είναι όλα σλόγκαν όπως «υποστηρίζουμε μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε μια από τις πηγές. Η Μόσχα ενδέχεται να προτιμά να συνομιλεί απευθείας με μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη παρά με το σύνολο της Ένωσης, πρόσθεσε το άτομο, διότι «όπως παραδέχονται οι Ευρωπαίοι, η κοινή τους θέση θα ήταν άθλια, καθώς θα έπρεπε να υποχωρήσουν στις περιθωριακές χώρες για να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή ενότητα».
