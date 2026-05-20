Μέρκελ ή Ντράγκι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι για κοινό διαπραγματευτή με τον Πούτιν, λένε οι Financial Times

Ισχυρή φωνή και παρουσία

Οι προϋποθέσεις της Μόσχας

Το ενδεχόμενο να ορίσει έναν κοινό διαπραγματευτή για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο,, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους Financialκαθώς η πρόοδος στις αμερικανο-ρωσικές ειρηνευτικές προσπάθειες παραμένει αμφίβολη.Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,, και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας,ενώ έχουν πέσει επίσης στο τραπέζι ο πρόεδρος της Φινλανδίας,, και ο προκάτοχός του,Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων σε συνάντηση στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.Η κυβέρνηση του, η οποία αυτή τη στιγμή είναι απορροφημένη από τον δικό της πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ενημερώσει τους ομολόγους της στην ΕΕ ότι δεν αντιτίθεται στο να συνομιλήσει η Ευρώπη με τονπαράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ανέφεραν τρεις πηγές, που επικαλούνται οι. «Γνωρίζουν ότι δεν αποδίδει», είπε ένας από αυτούς, αναφερόμενος στις υπάρχουσες προσπάθειες της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.Η Ένωση είχε διακόψει τις επίσημες επικοινωνίες με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ η τρέχουσα αδυναμία των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει αφήσει την Ευρώπη περιθωριοποιημένη. Η κατάσταση αυτή ώθησε τις χώρες της ΕΕ να ρίξουν στο τραπέζι τον διορισμό κοινού διαπραγματευτή, παρά τις βαθιές διαφωνίες σχετικά με τη δυνατότητα και το εύρος του ρόλου αυτού.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ, δήλωσε αυτό το μήνα ότι η Ένωση προετοιμάζεται για «ενδεχόμενες» συνομιλίες με τονΟ Ουκρανός πρόεδρος,, τόνισε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,, ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει «ισχυρή φωνή και παρουσία» στις συνομιλίες και ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ποιος θα εκπροσωπήσει συγκεκριμένα την ΕΕ. Επιπλέον, οδήλωσε ότι αναμένει τη συμμετοχήή ενός «ισχυρού τρέχοντος ηγέτη» για να ηγηθεί της ευρωπαϊκής πλευράς στις συνομιλίες με τη Ρωσία.Η πρώην καγκελάριοςεξέφρασε τη λύπη της που η Ευρώπη δεν είχε συμπεριληφθεί στις συνομιλίες με τον Πούτιν και τόνισε ότι η υποτίμηση του Ρώσου ηγέτη θα ήταν λάθος, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να υποτιμώνται οι δυνατότητες της ΕΕ. Ο Γερμανός καγκελάριοςανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι «συζητούν σε βάθος» το ζήτημα, χωρίς να σχολιάζει συγκεκριμένα ονόματα.Ο Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με έναν Ευρωπαίο εκπρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι «δεν έχει πει κάθε είδους δυσάρεστα πράγματα» για εμάς. Πρότεινε, μάλιστα, τον παλιό του φίλο και προκάτοχο της Μέρκελ,ο οποίος έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τους Ευρωπαίους και το Κίεβο.Ο εκπρόσωπος του Πούτιν,, επαίνεσε τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και σημείωσε ότι «ο Πούτιν είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά».